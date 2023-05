Así ha reaccionado Jesulín de Ubrique a las demoledoras declaraciones de Belén Esteban

A pesar de que su hija Andrea ha elegido ser un personaje anónimo y le ha pedido en numerosas ocasiones que no hable de ella -algo que ha respetado en los últimos tiempos- Belén Esteban ya no puede más. El regreso de Jesulín de Ubrique a televisión por todo lo alto, convertido en el fichaje estrella de 'Masterchef Celebrity' y en el protagonista del primer programa de la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya' de Bertín Osborne, ha hecho que la colaboradora estalle y arremeta ferozmente contra el torero.

Tachándole de mal padre y dejando entrever que no se preocupa por Andrea ni la ayuda económicamente como sí hace con los tres hijos que tiene con María José Campanario -especialmente con Julia Janeiro, de quien Belén ha dicho que "no tiene oficio ni beneficio"- la 'princesa del pueblo' ha asegurado que Jesulín es un "desgraciado" aunque intente vender en televisión una imagen de felicidad que no es tal.

Lejos de quedarse ahí, y afirmando que el de Ubrique no le contesta porque "no tiene cojones" y que tiene suerte de que no hable porque ardería como Las Fallas, la tertuliana no ha dudado en afirmar que el verdadero padre de su hija no es el torero sino su marido, Miguel Marcos, que es quien se ha preocupado por ella y le ha dado el cariño y las atenciones que no ha recibido por parte de Jesulín.

Durísimas declaraciones que parecen no haber afectado lo más mínimo al marido de María José Campanario que, tras su viaje exprés a Madrid para asistir a 'El Hormiguero', ha regresado a Sevilla para reencontrarse con su mujer y con su hijo Hugo, que en apenas un mes cumplirá su primer año de vida.

Y, al igual que en la capital, ha reaccionado con risas indisimuladas a los ataques de Belén, ignorando que le haya llamado "mal padre" y "desgraciado" y dando la callada por respuesta a las insinuaciones de que se ha "desentendido" totalmente de su hija Andrea y, lejos de ayudarla económicamente, ni siquiera sabe dónde vive tras acabar sus estudios.

Una indiferencia total hacia Belén que a buen seguro no sentará nada bien a la colaboradora, que esta tarde verá la reacción del torero a sus demoledoras declaraciones.