Borja Díaz: "A todos nos gusta ser titulares y al que no le duela, miente. Si pongo malas caras, eso también le afecta al compañero"

Borja Díaz, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad del equipo.

Ferrol: "Esta semana es la más importante del año porque nos estamos jugando algo que nos hemos ganado. Tenemos la ilusión de poder ganar y mantener la ilusión contra un rival tan bueno como ha demostrado a lo largo de la temporada".

Pasar del descenso al ascenso: "El cambio de mentalidad ha sido clave y la cabeza es lo más importante de todo. Los jugadores no hemos cambiado en dos meses, pero el factor psicológico es vital. Nos vemos capaces de todo y hay que aprovecharlo, ya que estamos enchufados".

Dani Ponz: "Ha influido mucho y de él dependen todas las decisiones. Nosotros nos ponemos a su disposición y tiene peso en nuestro rendimiento. Si no conseguimos ganar, el objetivo se vendría abajo".

Su nivel: "Bien, me encuentro bastante bien en lo físico y mental. Estoy asumiendo un rol de entrar desde el banquillo y estoy para lo que el equipo necesite de mí. A todos nos gusta ser titulares y al que no le duela, miente. No depende de mí el hecho de jugar. Hay respeto entre compañeros. Si pongo malas caras, eso también le afecta al compañero".

Afición: "Nos han ayudado mucho y es una realidad. Los rivales dicen que jugar aquí con este ambiente es muy complicado".

Futuro: "Conmigo no se ha hablado por el momento. Además, yo tampoco quiero hablar del año que viene y suena a tópico, pero estoy preocupado por lo de esta temporada. Prefiero hablar cuando acabe para tener la cabeza limpia. Son cosas que no pienso y tampoco me gusta hacerlo, ya que solo puedo desviarme del camino que queda y no falta nada para acabar el año. El contacto con Antonio Paz es estrecho y la relación es buena. Lo que tenga que ser, será".