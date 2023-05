Otra salida por la ‘puerta grande’ de Unionistas

Las primeras líneas de esta nueva columna semanal sobre Unionistas CF no podrían comenzar de otra manera que alabando y destacando la enorme racha del equipo desde la llegada de Dani Ponz al banquillo del Reina Sofía.

Hay ocasiones en las que un cambio de entrenador no da al equipo lo que necesita, pero está claro que en lo que se refiere a Unionistas, el nuevo técnico ha tocado una tecla que estaba oculta o más escondida de lo normal.

Diez partidos lleva Dani Ponz dirigiendo a los salmantinos y ha cosechado ocho victorias y dos derrotas, o lo que es lo mismo, ha conseguido 24 puntos de los 30 que ha disputado; son números completamente escandalosos y que han dejado al equipo vía libre para soñar con el play off de ascenso a Segunda División. ¿Quién pensaba algo así hace solo unas semanas?

TONI GARCÍA

Ésta es, sin duda, la mejor de las noticias para Unionistas CF, en unos días en los que también ha conocido que su DD, Toni García, abandonará el club al final de la presente temporada por decisión propia. Curioso, cuanto menos… al no tener ninguna oferta en firme encima de la mesa, según ha declarado en su rueda de prensa de despedida.

En ese mismo momento, y acompañado por los máximos mandatarios del equipo, Toni García alabó su propia gestión en estos dos años en Unionistas, repasando sus logros conseguidos e indicando que se marcha por hacer caso a su cabeza y no a su corazón. Desde el club, Toni García era una apuesta firme y le ofreció una renovación que rechazó por motivos que solo él sabe.

Recuerdo perfectamente cómo también se despidió a Gorka Etxeberria con honores cuando decidió irse del club después de todo lo ocurrido, al igual que a Diego Hernansanz hasta solo unas semanas antes de su despido, que terminó en los juzgados… ‘cosas’ del fútbol. O incluso la propia salida de Astu del club tras el ascenso a Segunda B.

Cuatro entrenadores y más de 40 fichajes es el balance de Toni García como DD de Unionistas, al que le ha salvado en esta temporada el arreón de Dani Ponz, que ha levantado al equipo y lo ha llevado a luchar por los puestos de ascenso. ¿Quién lo iba a pensar hace tan solo dos meses? Muy pocos se acuerdan de la destitución de Dani Mori con el equipo en plena lucha por el play off para traer a un hombre de su confianza como Ayllón, que se estrelló con todo el equipo.

Sé de buena tinta que hay socios, quizá los menos ruidosos eso sí, a los que la gestión de Toni García no les ha parecido la más correcta, más allá de los resultados, que no lo son todo en el fútbol; aunque parezca mentira. Hay muchas cuestiones internas y de otra índole con las que los socios no tragan… ¡eh¡ Y no pasa nada, o no debería ocurrir nada por ello. En Unionistas no es así.

Pero, como indiqué unas líneas más arriba, los resultados deportivos están ahí y no pueden discutirse; esta temporada se cometieron muchos errores de planificación que fueron subsanados con un resultado muy bueno hasta el momento. Eso por no hablar de la ‘caja’ realizada con la venta de jugadores como Jesús de Miguel (145.000 euros) o David Vicente (20.000 euros), así como otras operaciones, fichajes y renovaciones que le han dado un salto de calidad al club.

Pero, hay algo que nunca me cansaré de repetir una y otra vez; todas las críticas que aparecen en los medios o que los socios plasman en las asambleas o en las redes sociales son siempre completamente injustas para el entorno más cercano al club. Es algo absolutamente increíble…

Y digo yo, aunque las cosas le hayan ido bien al equipo hasta ahora en el plano deportivo, algo se habrá hecho mal o no del todo bien, ¿no? Parece ser que los que mandan en el club no llevan muy bien eso de las críticas; que tú pongas tu trabajo y tu capacidad máxima en algo no quiere decir que siempre te vaya a salir bien. A mí me ha pasado varias veces, debo de ser el raro o el malo…