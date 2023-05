Gabri vela armas en el Salamanca UDS para la 'final': "Con el apoyo de la afición será un infierno para ellos"

Gabri Salazar, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a este medio de comunicación para hablar de la actualidad de su equipo.

A vida a o muerte: "Los días después de una derrota siempre son jodidos. Todos tenemos mucho optimismo y estamos convencidos de que vamos a poder remontar. El golpe de antes del descanso nos afectó y no supimos gestionarlo. Es complicado jugar con las emociones y un gol lo cambia todo".

Corregir: "Tenemos que salir con el objetivo claro de hacer el primer gol y toca ir a muerte. No se pueden sentir cómodos y con el apoyo de la afición será un infierno para ellos".

Marcar pronto: "Sería importante, pero dos goles los podemos meter en cualquier minuto. Nuestro plan de partido es salir y marcar lo antes posible, aunque si llegan más tarde no nos tienen que poder las dudas".

Ventaja en la prórroga: "Si nos ponemos 2-0 no vamos a pensar que ya nos vale. Hay que jugar con todo".

El '9': "Las explicaciones las tiene que dar Jehu y los jugadores no tenemos nada que decir. ¿Titular? No me veo como delantero titular porque hay mucha rotación y durante la semana hay que trabajar. No eludo responsabilidades y estamos para jugar lo mejor posible, desde el inicio o el banquillo. ¿Si juego el domingo? No lo sé, lo veré el domingo...".

Afición: "Que siga como todo el año. Lo anímico es vital en este partido y ojalá sea un día de fiesta en el Helmántico".