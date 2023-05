“Carthago delenda est”: el Salamanca debe ascender

Hay una famosa expresión latina que me encanta y que Catón "El Viejo" solía utilizar al finalizar sus discursos en el Senado Romano: "Carthago delenda est". Su significado es "Cartago debe ser destruida”. Su origen surge en las guerras púnicas que enfrentaron a Roma contra los cartagineses, sus grandes rivales en el Mediterráneo. En la actualidad, esta frase se usa al describir a alguien que lucha por alcanzar un logro u objetivo determinado. Para el Salamanca UDS, lo más importante de su supervivencia inmediata debe ser vencer al Ávila por, al menos, dos goles en el Helmántico el domingo. Lo necesita para continuar vivo en el playoff de ascenso a 2ª RFEF y pasar de ronda.

AMARGA DERROTA

Lo del partido de ida en el vetusto Adolfo Suárez el domingo fue un jarro de agua fría para el club charro. Es cierto que el Salamanca hizo unos muy buenos 40 minutos y dominó el partido. La ausencia de un referente en ataque le privó de abrir el marcador. Justo hasta el gol abulense del ex jugador blanquinegro, Alberto Martín, a 5 minutos del descanso, empaño un buen arranque visitante. Era la primera y única oportunidad clara de los locales y consiguieron materializarla. Tras el descanso, el equipo salmantino fue incapaz de reaccionar y se vino abajo. Ni siquiera los cambios permitieron dar opciones. El juego sucio y las estrategias de Real Ávila perdiendo tiempo no ayudaron. Cuando todo parecía que terminaría con derrota por la mínima, un error en la defensa del Salamanca permitió que Edmilson con mucha fortuna hiciera el definitivo 2-0 para los locales y sentenciara a los de Chiapas.

JEHU

El míster charro no estuvo crítico ni consigo mismo ni con su equipo en rueda de prensa. Apeló a la épica y al Helmántico para la vuelta. Un clásico. Recen a Santa Rita por si acaso. Hay conjura en el vestuario y más tras la llamativa y excesiva celebración de los abulenses cómo si ya hubieran pasado la eliminatoria. Desde luego el Ávila va a venir a encerrarse y perder el tiempo, no va a ser un partido fácil ni vistoso. Albergo la esperanza de que Chiapas tenga un plan y recursos de toda clase para el encuentro del próximo domingo. Si el Salamanca no gana, será el último partido del mexicano en el banquillo charro y su carrera quedaría muy tocada en el futuro si es que quiere dedicarse a entrenar. Jehú ya sabe lo duro que es ganarse la vida fuera del mundo del futbol. De su buen hacer dependerá el devenir de la eliminatoria. Hay que tener pizarra, jugadas de estrategia y buscar referencias en ataque y sobre todo, tener pólvora de cara al gol.

AFICIÓN

El club se vuelve a equivocar con su política de precios y entradas para el decisivo partido del domingo. Hubiera entendido esta política de precios con un marcador muy favorable, pero no jugándote la vida. El socio no puede pasar por taquilla. El Salamanca debería facilitar la entrada a los aficionados y simpatizantes para tener un gran ambiente y convertir el estadio en una caldera. No olvidemos que el domingo es el día de la madre y muchas familias irán fuera a celebrarlo. Además, hay otras ofertas deportivas y de ocio en la ciudad a la misma hora. En lo único que han acertado es en poner al mismo precio las entradas para los visitantes. En Ávila, la afición salmantina fue ejemplar y volvió a demostrar que pese a las zancadillas recibidas y todos los disgustos acumulados en las últimas temporadas, no dejan nunca a este equipo. Increíble. Ir a caballo ganador es fácil, pero remar contra corriente, apoyar al club en sus momentos más duros, solo los más leales y nobles lo hacen. Honor siempre para ellos. Una pena que los dirigentes del club no lo valoren y tengan en cuenta su entrega incondicional.

Miedo me da que el Salamanca UDS quede eliminado y estemos 4 meses sin futbol hablando de lo negativo y extradeportivo que rodea al club y de todas las promesas incumplidas: camisetas del centenario, videomarcadores, reformas, organigrama y un largo etc.

Hablaba al principio del romano Catón, también conocido como "El Censor". Con independencia del contenido de su intervención en los últimos años de las Guerras Púnicas, siempre recordaba lo más importante para la supervivencia de Roma: la necesidad de destruir Cartago. Tras cien años de lucha, después de todo, el imperio romano venció y arrasó la capital cartaginense. Esperemos que en el Salamanca no tenga que pasar un siglo para recuperar su lugar y status que merece por relevancia y por afición y lo más importante sea ascender.