Toni García: "Todos tenemos un tiempo de caducidad y el mío se ha agotado"

El director deportivo de Unionistas, Toni García, ha decidido no continuar más en el conjunto salamantino, y en la tarde de este jueves en la rueda de prensa de su despedida se ha mostrado "muy agradecido" por todo el tiempo que ha pasado en el club.

Ha comenzado asegurando que le ha dado "muchas vueltas" a esta decisión, pero que "cada uno tenemos un tiempo de caducidad y creo que el mío se ha agotado". El director deportivo cierra una etapa exitosa en el club charro tras dos años en los que se han cumplido con creces los objetivos: "He tenido ofertas el primer año, y seguramente sea la primera decisión que he tomado con la cabeza, si fuera con el corazón me quedaría aquí. Es un sitio donde me he sentido identificado".

Sobre su futuro, a pesar de los rumores que haya, Toni García ha dejado claro que "no tiene ningún club a día de hoy", y que de momento se quedará en Unionistas hasta final de temporada.

El hasta ahora director deportivo del conjunto blanquinegro estuvo respaldado por el nuevo presidente, Roberto Pescador, que también tuvo sus palabras de agradecimiento: "Es triste tener que despedirle pero a la vez estoy muy contento de que haya estado en el club estos dos años porque ha hecho un trabajo excepcional". Sobre el futuro del club, centra su principal objetivo en "encontrar un sustituto de garantía y es esencial acertar en esa figura porque no es fácil sustituir a Toni, pero para ello hay que tener paciencia y querríamos tenerlo al acabar la temporada regular, en torno a junio"