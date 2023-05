“Por Béjar y Comarca” se cae de las listas electorales: Estas son las candidaturas definitivas a la alcaldía de Béjar

Este martes 2 de mayo sigue marcando los trámites en el camino que desembocará en el domingo 28 donde se elegirá a los nuevos regidores municipales. El Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca ha publicado las candidaturas definitivas tras el periodo de alegaciones y en Béjar finalmente serán cuatro los partidos que aspiren al gobierno de la ciudad textil.

El PSOE tratará de mantener la alcaldía con su candidato Antonio Cámara, mientras que el PP presenta caras nuevas para volver al gobierno, comenzando por su cabeza de lista, Luis Francisco Martín. Tú Aportas Béjar y Javier Garrido, se presentan por tercera vez a unos comicios electorales. Por su parte VOX, debutará en la localidad al sur de la provincia con Purificación Pozo, ex concejala del Partido Popular, como número 1.

Finalmente, el partido localista de reciente creación “Por Béjar y Comarca” se cae de la carrera electoral y no estará presente en las papeletas del 28 de mayo. La formación que lideraba Miguel Ángel Sánchez Pindado, que en 2019 concurría como numero 15 del PP, no había realizado ningún acto ni presentación oficial pero sí apareció en las listas publicadas por el BOP del 27 de abril, sin embargo, no ha superado este proceso de alegaciones antes de la resolución definitiva de las candidaturas.