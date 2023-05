Israel: el apartheid es un grave delito contra los derechos humanos de la población palestina

Jorge Hernández Sánchez

Jorge de Diego Hurtado

Defensores de Derechos Humanos

Es posible que la mayoría de las personas conozca la historia del apartheid sudafricano, en el que se desarrolló un racismo institucional de la minoría blanca sobre el resto de las etnias. También conocido es el relato de Nelson Mandela, quien se alzó contra este sistema racista y terminó por dar pie al comienzo del fin de este Apartheid. Con sus más y sus menos, este sistema ha ido perdiendo fuerza con los años, aunque incluso tras la derogación de la norma el racismo se ha mantenido en buena parte de Sudáfrica. Por desgracia, este racismo ejercido por los poderes del Estado a través de la legalidad es, de nuevo, una realidad. Aunque en este caso cambiamos de continente, pues los hechos a los que nos referimos ocurren en Israel. Y es que son continuas las violaciones de los derechos humanos sobre la población palestina en zonas auto adjudicadas por el etnoestado israelí. La literatura ya ha pasado a estudiar el caso acompañándolo con la etiqueta de “apartheid”. De hecho, distintos informes de Amnistía Internacional vienen denunciando la situación con el uso de esta terminología desde el pasado año.

Las políticas de los distintos gobiernos del primer ministro Netanyahu, quien además es líder del partido sionista Likud, han aumentado la hostilidad hacia la población palestina. Uno de los hechos más sonados es el del conflicto constante que tiene lugar en la Franja de Gaza. Aunque por desgracia esta es sólo una más de las infinitas actuaciones deplorables ejercidas por las autoridades israelíes. A continuación, explicaremos algunos de los puntos más relevantes.

Por ejemplo, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), además de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sólo el conflicto armado que tuvo lugar el pasado mes de mayo constituyó, en base a estos datos, una serie de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Por los incesantes bombardeos que, con las cifras que manejan dichas asociaciones, causaron 242 víctimas mortales, entre las que se incluyen 63 menores. Además de las muertes, debemos tener en cuenta los desplazados, que superan las 74.000 personas. Tristemente, esta situación vulnera los derechos humanos de los palestinos. En esta larga lista de derechos violados por el estado israelí encontramos diversas investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) que concluyen que se ha vulnerado el derecho a la verdad, la justicia y reparación, el derecho a la libertad de circulación (esencialmente en la Franja de Gaza), así como derechos de las mujeres y derechos LGTBIQ+. Además, informes de Amnistía Internacional confirman detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, junto a la situación de discriminación anteriormente mencionada.

Sin embargo, y por desgracia, la capacidad de acción de la CPI aquí es muy limitada. ¿Por qué? Principalmente porque Israel no ha firmado el Estatuto de Roma, lo que significa que no reconocen a este tribunal y, por tanto, no se someten a su legislación. De hecho, hasta hace relativamente pocos años, concretamente en 2015, Palestina no se adhirió a este tratado, no sin críticas desde el lado israelí.

Por todo ello, condenamos los delitos que vulneran los DDHH e internacionales de la población palestina, además de la situación de apartheid que vive en la actualidad. Ante la inacción de los estados, organizaciones como Amnistía Internacional vienen demandando desde hace años una actuación conjunta que ponga fin a la pesadilla que se vive a diario en Palestina, que empeora cada vez más.