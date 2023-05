Entrada libre para ver en Salamanca atractivos cortos, unos rodados en CyL y otros premiados en los BAFTA

A lo largo de este mes, la Filmoteca de Castilla y León presenta siete cortos de Castilla y León y ocho británicos, además de diferentes ciclos, talleres y exposiciones para todos los públicos.

Miércoles 10 de mayo

La primera novedad del programa de la Filmoteca durante el mes de mayo tendrá lugar el día 10, con la proyección de los siete cortometrajes incluidos en el catálogo Quercus. Estos cortos han sido rodados en Castilla y León y subvencionados por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Después de participar en numerosos festivales –nacionales e internacionales- ahora llegan a la programación de la Filmoteca Regional, para impulsar y promocionar el contenido audiovisual producido en nuestro territorio.

Entre las obras de esta edición, destacan títulos como ‘8:19’, de María Guerra; ‘Acueductos’, de Álvaro Martín Sanz; ‘Desguace’ de David Orrea Arribas; ‘El río de la memoria’, de Puri Lozano o ‘Ramiro, pastor de por vida’, de Eduardo Margareto.

La cita es el próximo miércoles, 10 de mayo, a las 19:30 horas en el Teatro Juan del Enzina (C/ Tostado, 8) de Salamanca. La duración total de la sesión es de 132 minutos y la entrada es libre hasta completar aforo.

Miércoles 24 de mayo

Unas semanas más tarde, el miércoles 24, será el turno del programa BAFTA SHORTS 2022, presentado por El British Council y la Filmoteca, en colaboración con la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), con el fin de dar a conocer los ocho cortometrajes nominados y premiados en la edición del pasado año.

En esta ocasión, el Premio al Mejor Cortometraje Británico 2022 recayó en la obra de ficción ‘The Black Cop’, dirigida por Cherish Oteka; mientras que el Premio al Mejor Cortomettraje Británico de Animación fue para ‘Do Not Feed the Pigeons’, de Antonin Niclass.

Algunos de los otros filmes elegidos son ‘Affairs of the Art’, de Joanna Quinn; ‘The Palace’; de Jo Prichard; ‘Stuffed’, de Theo Rhys o ‘Three Meetings of the Extraordinary Committee’, de Max Barron y Michael Woodward.

La sesión completa tendrá una duración de 140 minutos y también se proyectará a las 19:30 horas en el Teatro Juan del Enzina de Salamanca, con entrada libre.

Programas didácticos

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Collage, La Filmoteca quiere festejar el arte, el montaje y el movimiento con una actividad dirigida a todos los públicos, para conocer la historia de este medio expresivo con variantes ilimitadas. Los participantes tendrán la posibilidad de crear collages animados, experimentar con formas y colores y disfrutar de la cultura visual y las imágenes en movimiento, desde el pasado hasta la actualidad.

La cita será el sábado 13 y el domingo 14 de mayo, de 11:00 a 13:00 horas, en la Filmoteca (C/ de Doña Gonzala Santana, 1).

Ciclos

El primero de los ciclos tendrá lugar los días 11, 17 y 18 de mayo, a las 19:30 horas, en el Teatro Juan del Enzina. Bajo el título ‘Cultura y trabajo: Miradas actuales desde el cine’, este ciclo es fruto de la colaboración entre la Filmoteca y la Fundación Jesús Pereda, institución especializada en el estudio del trabajo y el ámbito de la cultura.

Tiene como objetivo analizar cómo aborda el cine en la actualidad la relación con el trabajo, tanto desde los documentales como la ficción, en cuanto a las temáticas, perspectiva de género… Para ello, en torno a la fecha del Día Internacional del Trabajo, se ha programado un documental, una mesa redonda con especialistas en cine y trabajo, y una selección de cortos actuales que abordan el tema, desde diferentes perspectivas para profundizar en el impacto que el cine tiene sobre la sociedad y cómo la refleja.

El jueves, 11 de mayo, se proyectará ‘La voz y el martillo’, de Ismael Aveleira, Víctor M. Díez y Rodrigo Martínez. Será una presentación y coloquio con la presencia de los directores, que encuadran su pieza dentro del género del docu-arte.

El miércoles, 17 de mayo, tendrá lugar la mesa redonda ‘El trabajo: entre el documental y la ficción’ con unos ponentes de excepción, entre los que se encuentran Mercedes Miguel, coordinadora del Máster de Cine, Comunicación e Industria Audiovisual de la Universidad de Valladolid; José Hernández Rubio, autor de La conflictividad laboral a través del cine; y Maite Conesa, directora de la Filmoteca de Castilla y León.

Finalmente, el jueves, 18 de mayo, será el turno de la sesión de cortos seleccionados del XXIV Certamen de Cortos de Soria, organizado por el Ayuntamiento, sección En precario y de la 18 Muestra de Cine y Trabajo de Madrid, I Concurso de Contenidos Audiovisuales Proceso 1001, organizado por la Fundación Sindical Ateneo Primero de Mayo. El visionado de los cortos tendrá una duración de 85 minutos y habrá también un coloquio con representantes de los dos certámenes.

Por último, el martes 16 de mayo, a las 19:30 horas en el Teatro Juan del Enzina, se celebrará el segundo ciclo, titulado ‘Europa, luces y sombras’. Europa es un territorio en profunda transformación, en las aspiraciones de sus ciudadanos, en sus problemas energéticos, en la gestión de la desigualdad, de las migraciones, de su estado del bienestar, de la herida abierta de la guerra…

Este ciclo descubre, desde la perspectiva del cine actual, las vidas e historias de sus protagonistas en distintos países europeos. Se proyectará la película ‘Cerca de ti’, de Uberto Pasolini; Premio del Público y nominada a Mejor Película - Espiga de Oro en la 65ª Semana de Cine de Valladolid – Seminci (2020).

Y además de todas estas novedades en la programación de la Filmoteca, continúa abierta al público la exposición ‘El cine de juguete. Cine NIC (1931-1974)’ con la extraordinaria Colección Antonio Sánchez.