Absuelto en Salamanca tras ser acusado de agredir sexualmente a su hija menor de edad

El fiscal pedía 11 años cárcel pero la sentencia afirma que "no ha quedado probado" que hubiera tocamientos ni penetración vaginal

La Audiencia Provincial de Salamanca ha absuelto a un hombre de agredir sexualmente a su hija menor de edad, un caso por el que el fiscal pedía 11 años cárcel.

La denuncia

Los hechos se remontan al 18 de diciembre de 2021 cuando la hija, que tenía 16 años, y su madre denunciaban en la Comisaría que "cuando tenía 8 años, su padre entraba en su dormitorio, aprovechando que se encontraba en la cama, al tiempo que le tocaba sus partes íntimas, mientras él se

masturbaba llegando a veces a eyacular, y que estos episodios se realizaron durante un año aproximadamente varias veces a la semana".

En la misma denuncia, afirmaban que "cuando no se encontraba su madre en el domicilio, mientras se estaba duchando en el dormitorio principal, al finalizar se tapó con una toalla, al tiempo que entró su padre cerrando la puerta e indicándole que se tumbase en la cama, una vez tumbada le quitó la toalla y le dijo que estuviera tranquila, acto seguido se quitó su calzoncillo, única prenda que suele llevar cuando está por casa y la empezó a tocar, al tiempo que se humedecía los dedos con su saliva para después tocar sus partes íntimas, ese día la llegó a penetrarla vaginalmente".

Del mismo modo, aseguraban que "aproximadamente durante un año después de esta penetración, su padre siguió realizándole tocamientos tanto en la zona vaginal como en los pechos, semejantes a los anteriormente narrados".

La sentencia

El progenitor fue detenido, pasó a disposición judicial y prestó declaración negando todos los hechos que se le imputaban. Finalmente, el texto de la sentencia indica que "no ha quedado probado, que el procesado mayor de edad y sin antecedentes penales, que compartía domicilio familiar hasta la fecha de su detención por los hechos enjuiciados, con la madre y la menor, haya efectuado alguno de los tocamientos denunciados de manera

prolongada en el tiempo, en las partes íntimas (vagina y pechos) a su hija ni que le haya penetrado vaginalmente".

El texto judicial también apunta que "por los hechos denunciados no presenta una historia clínica, no quedan acreditadas lesiones físicas, no muestra ningún tipo de sintomatología ni en la actualidad ni a lo largo de su desarrollo evolutivo".

El acusado permaneció en prisión provisional comunicada y sin fianza por esta causa, por auto de 18 de diciembre de 2021, situación que se prolongó hasta el 14 de abril del 2022.