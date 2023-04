O provérbio árabe diz-nos que a “hora mais escura do dia é a que vem antes do sol nascer.” Por essa razão da natureza sabemos que é sempre mais escuro antes da alvorada. Este momento de transição da noite para o dia e de construção de um novo tempo é também um lugar simbólico fortíssimo. É um espelho da vida feito de noites e alvoradas. Naquele limiar entre as horas que desenham a mudança e todas as claridades reside a esperança de dias melhores que as noites difíceis e penosas que entretanto vivemos. A nossa viagem completa-se entre noites e dias que nunca são a expressão da linearidade que desejamos. Temos que viver todas as noites e todos os dias por inteiro, aprendendo com todas as suas particularidades, as boas e as más. Sabemos apenas, como nos disse Khalil Gibran, que não podemos chegar à alvorada a não ser pelo caminho da noite. Não podemos alterar o percurso da natureza que junta o destino a tudo o que pudermos fazer por ele. As coisas acontecem no seu tempo próprio. É a geografia da escuridão que faz o dia brilhar mais forte. Há noites de silêncio e outros repletos de tempestades. Há dias claros e outros ocupados por nuvens negras. Todos os tempos são nossos e temos que os agarrar sem hesitação. São eles que nos forjam para abraçarmos todas as asperezas e ternuras como se fossem irmãos de sangue que acolhemos no nosso colo. Nem tudo está certo. Nem tudo está errado. Seguimos caminho pela noite na esperança de encontrarmos a alvorada que nos faça, construindo um novo dia que se siga a outra noite que precisa de ser atravessada. Os tempos do caminho são sempre especiais se conseguirmos prestar atenção a todos os sinais que nos dão. E na verdade há sempre caminhos que precisam de ser percorridos para chegarmos a outros. Por isso não podemos chegar à alvorada sem passarmos pela noite, aguardando pela hora mais escura que abrirá a porta a todas as claridades que nos ajudem a ver melhor o dia que se apresenta diante nós. Saibamos agradecer ao cosmos a metamorfose dos tempos da nossa vida para através deles podermos atravessar melhor todas as nossas inquietações. Entre a noite e o dia seguiremos em frente, contornando todos os obstáculos que nos surgirem, tendo presente que haverá sempre uma manhã clara depois de uma noite escura.