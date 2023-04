Campaña de recogida de firmas en los centros docentes para exigir una "máxima flexibilidad" en la evaluación de este curso

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido a la Consejería de Educación de Castilla y León que implemente las medidas "adecuadas" para apoyar y simplificar la tarea de evaluación a un profesorado "totalmente desbordado" por el "galimatías" que ha generado la implantación de la LOMLOE y que resulta "insoportable", sin que "tenga convencimiento de que implique una mejora en el sistema educativo".

En este sentido, la LOMLOE ha supuesto un aumento exponencial de la burocracia en los centros educativos, algo que ya criticó la organización a principios del curso 2022/2023, según ha señalado CSIF en un comunicado recogido por Europa Press.

El sindicato considera que desde el primer momento, el retraso en la publicación de la normativa de desarrollo de la nueva ley educativa, tanto en el ámbito nacional como autonómico, ha "abocado" a un curso escolar que se ha convertido en una "carrera de obstáculos para el profesorado, hastiado del trabajo burocrático de continuos cambios legales sin base profesional".

Así, CSIF ha subrayado que durante los dos primeros trimestres, los equipos directivos y el profesorado se han visto obligados a remodelar unas programaciones didácticas donde se incluye toda la planificación educativa.

"Para mayor complicación, si cabe, el currículo de los cursos impares se basa en normativa LOMLOE, mientras que en los cursos pares sigue vigente el currículo de la anterior ley educativa, la LOMCE", ha señalado CSIF.

No obstante, la organización ha indicado que no ha sido hasta el final del segundo trimestre cuando se ha exigido la entrega de estas programaciones, adaptadas no a un nuevo currículum, sino a todo un nuevo sistema pedagógico "en el que la prioridad ya no son tanto los contenidos como las denominadas competencias clave".

Por este motiva, CSIF ha criticado que la "inmensa mayoría" del profesorado no ha recibido una formación "adecuada y que se ha multiplicado el número de conceptos didácticos a tener en cuenta en la evaluación".

Todo ello, ha precisado el sindicato, "condiciona tanto la pedagogía hasta ahora vigente, como el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, sin que implique mejora en la formación del alumnado", ya que el nuevo sistema de evaluación ha pasado a ser doble.

Por un lado, el profesorado tiene que realizar una evaluación de su materia mediante el nuevo sistema, con multitud de criterios que relegan a los tradicionales contenidos; y por otro, y más novedoso, tienen que realizar de forma cooperativa la denominada evaluación competencial.

Precisamente, CSIF ha remarcado que este último tipo de evaluación "está suponiendo un verdadero quebradero de cabeza" para los equipos docentes, que tienen que hacer frente a un sistema evaluador de ocho competencias clave, que cuenta con treinta y cuatro descriptores operativos del que participan todas las especialidades.

En este contexto, CSIF ha hecho énfasis en que todo este sistema "está provocando la extenuación de un profesorado al que no se le ha facilitado ni la formación ni las herramientas adecuadas".

Por todo ello, CSIF ha iniciado una campaña de recogida de firmas que puede hacerse presencial o mediante web - https://www.csif.es/castilla-y-leon/educacion- y redes sociales, en la que pide la "máxima flexibilidad en la evaluación de este curso y formación real en los centros, con la dotación de los recursos necesarios que faciliten este sistema de evaluación".