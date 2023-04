Un espectáculo de danza muy solidario a favor de los damnificados por los terremotos de Turquía

El Palacio de Congresos de Salamanca ha acogido este viernes 28 de abril una gala solidaria a favor de los damnificados por los terremotos de Turquía, con la danza como gran protagonista, aprovechando que este sábado se celebra el Día Mundial de la Danza.

El Ballet de Cámara de Madrid, que forma parte del Instituto Universitario de la Danza 'Alicia Alonso', ha regresado a Salamanca tras sus éxitos anteriores con Karmenes, para representar siete coreografías, algunas de ellas estreno mundial.

La gala ha contado también con la representación de Las Sílfides, una obra basada en la fundación de un ballet en estilo neorromántico, que muestra la inspiración que le aportan las sílfides a un joven poeta. A continuación, el Ballet de Cámara de Madrid ha mostrado un estreno mundial, 'Más alto que no veo', con coreografía de Libertad Pozo. Más tarde, el protagonismo ha sido para 'Acopla2', de José Manuel García, un claro homenaje a dos formas de cultura y arte como la copla y el bolero. 'En el Crepúsculo', de Jorge Gallego Silva, continuó la gala, que ha continuado posteriormente con la representación de otro estreno mundial: 'Hey Siri! Do you love me?', dirigida por Enrique Velasco y Manuel Sanz. Tras un pequeño descanso, el público pudo disfrutar de otra primicia mundial, 'Affectus', con coreografía de Óscar Torrado, basada en cómo las emociones surgen de forma natural en los seres humanos ante lo que ocurre en nuestro entorno, alterando los ánimos. Por último, la gala se cierra con 'Ónira', de José Manuel Buzón, un viaje autobiográfico de los sueños, inquietudes, ilusiones, bagajes, decepciones y triunfos de una vida dedicada en cuerpo y alma a la danza.

Han sido 90 minutos de un auténtico espectáculo de danza con un carácter benéfico.

Además, quienes deseen realizar una donación pueden hacerlo en la cuenta de la embajada de Turquía en España ES4301822370420201697342.