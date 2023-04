Salva y su buen momento en Unionistas: "Soy el mismo que a principio de temporada cuando podía haber más críticas"

"Estoy feliz y contento, pero ahora no me planteo nada y quiero seguir disfrutando", ha dicho sobre su futuro

Salva de la Cruz, portero de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad de su equipo.

Otra semana importante: "El ambiente es increíble y la afición nos apoya siempre hasta el final. Dentro del vestuario sabíamos de la importancia del último partido y le metimos tres goles a un equipo como el Castilla, pero también mantuvimos la portería a cero".

Echar la vista atrás: "En el deporte se ven hazañas, aunque no me hubiese creído que ganaríamos a rivales como el Celta, el Dépor o el Castilla".

Dani Ponz: "Ha sido uno de los culpables de que el equipo haya dado este cambio con los mismos futbolistas y nos lo hemos creídos para confiar en él".

Playoff: "Cada semana es el partido más difícil y solo queremos sacar los tres puntos, pero ahora vamos a ver al rival que está mejor en su casa y al máximo goleador. Se juega mucho e iremos con la presión quitada".

Su nivel: "Vivo el momento con alegría porque todo va rodado en el equipo gracias a las victorias. Yo soy el mismo que a principio de temporada cuando podía haber más críticas. Estoy parando y antes nos llegaban mucho más, aunque ni ahora estoy eufórico ni antes no estaba hundido".

Futuro: "Estoy feliz y contento en Unionistas, pero ahora no me planteo nada y quiero seguir disfrutando. Luego ya valoraré si tengo ofertas o no, es algo que no me preocupa y ya nos sentaremos...".