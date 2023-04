La larga travesía de los aficionados de Unionistas para ir a Ceuta desde dentro: "He llegado a mirar hasta el helicóptero"

Si hay un viaje que es complicado de hacer para los aficionados de Unionistas, casi nadie dudaría en que es el de ir hasta Ceuta para acompañar a su equipo. Asimismo, Anselmo Marcos, un socio madrileño del club charro, ha detallado a SALAMANCArtv AL DÍA cómo será su aventura -en compañía de su mujer y unos amigos- hasta el norte de África.

De este modo, el aficionado ha confesado que "tenemos mariposas en el estómago y es un viaje que nos complace mucho al ser el mejor de la temporada, igual que el año pasado fue el de Santander. Es un desplazamiento que llevaba tiempo pensando, aunque me parecía una locura y dejé el anzuelo. Nosotros somos dos parejas, mi mujer y yo junto a Alejandro y Pili, se abrió la puerta a ir... y yo entré como un camión. Cogeremos el coche este viernes hasta Granada y la visitaremos, luego ya marcharemos a Tarifa y el día del partido habrá que ir a Algeciras de madrugada para coger el barco hasta Ceuta. Ya el día 2 volveremos a Madrid, que es donde vivimos".

Sin embargo, Anselmo ha explorado todas las opciones habidas y por haber para viajar hasta tan lejos: "Ir en coche me parecía una locura y me planteé llegar hasta Tánger, pero me dijeron que ni se me ocurriera al no tener preferencia en la frontera ni con un taxista local. Podía estar dos, tres, cuatro o cinco horas para eso. Es una locura lo que hay con Unionistas, yo tengo familia en Salamanca y sigo al club desde el inicio porque era seguidor de la UDS desde la distancia. Un día fuimos a ver un partido contra el Dépor y los demás quedaron encantados y 'flipaos', por lo que nos hicimos socios simpatizantes y el año que viene ya nos dejaremos de tonterías".

Por otro lado, el seguidor blanquinegro ha indicado que "he llegado a mirar hasta el helicóptero, pero costaba 200 euros por persona y el barco cuesta 30 euros, que es algo más asumible. No solo viajamos por el fútbol, aunque se está convirtiendo en el centro de ello y Unionistas nos ha dado la oportunidad de conocer la España interior. Se puede ir al fútbol con los niños, tranquilos y sin problemas. Es una afición muy pasional y nos encanta".