Jehu, sobre la primera eliminatoria del playoff: "Seguramente el favorito sea el Salamanca por plantilla"

"Seguro que no se define nada en la ida salvo algo catastrófico", ha manifestado el técnico mexicano

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha ofrecido sus impresiones sobre el primer partido del playoff para su equipo.

Playoff: "Somos conscientes de que al jugador le gustan los hábitos, pero cambia la adrenalina por lo que viene. Estamos contentos".

Tres veces contra el Ávila: "El camino te lleva a esto y hay que disputar los partidos. Poco tendrá que ver el fin de semana anterior con lo de ahora. La intensidad no tiene nada que ver".

Cambios: "Hemos demostrado que podemos modificar a los jugadores y el equipo lo asume. El otro día pensamos en guardar a los apercibidos".

Favorito: "Seguramente el favorito sea el Salamanca por plantilla y por ser el favorito para ascender a principio de temporada, pero tampoco te da garantía de nada. Es una eliminatoria complicada, seguro que no se define nada en la ida salvo algo catastrófico".

Once: "¿Dudas? No hay tantas. Sabemos lo que hay. No hay bajas".

500 aficionados: "La afición del Salamanca responde de maravilla y es un orgullo. Ojalá que esto vaya creciendo y haya más gente".