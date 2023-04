Dani Ponz: "Si no se gana, el playoff se pondría muy complicado para Unionistas"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicación antes del partido con el Ceuta en el norte de África.

Porcentaje del playoff: "Es una realidad que ha mejorado, pero el domingo solo nos vale la victoria. El empate no valdría y el objetivo es ganar en casa del líder de la segunda vuelta. Ceuta es un sitio con capacidades y su entrenador tiene una estructura muy sólida. Nuestros jugadores no son peores que ellos, pero no podrían venir aquí por las diferencias económicas. No creo que vaya a descender. Si no se gana, el playoff se pondría muy complicado".

Rotaciones: "No creemos en los onces, pero pondremos a los mejores para ganar en Ceuta. La gente está en su prime y viene el último rush de la temporada. El ritmo es de final. En los últimos partidos han pasado cosas y hay gente con la tripa llena en forma de que ya pueden saber su futuro, pero hay otros que matan en cada balón. Los últimos cinco partidos de la temporada son distintos, aunque aquí no hemos detectado nada de eso".

Ceuta: "Rodri Ríos es algo tremendo con lo de sus números. El scouting que le hemos hecho refleja que tiene una inteligencia extraordinaria. Te puede dañar con una calidad exquisita. Es un viaje largo, incluido el ferry. Nunca he escuchado al Ceuta quejarse. Es el partido más complicado de lo que nos queda de temporada y es un entorno duro. Son 14 partidos invictos".

Ambiente: "La dificultad de la empresa es mayor y debemos saber jugar con las emociones, pero les puede condicionar de forma negativa".

Bajas: "No viajan Neskes, Nabil y Ramón".

Afición: "Es algo increíble que vayan".