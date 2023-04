Mike y Félix, los hermanos Cordero que han cumplido juntos su sueño en el Salamanca UDS: "Es mi ejemplo a seguir"

No siempre se puede ver a dos hermanos en el mismo club, casi nunca compartiendo equipo y menos aún debutando con tan solo una semana de diferencia. Eso es lo que les ha ocurrido a Mike y Félix Cordero en el Salamanca UDS gracias a la confianza depositada por parte de Jehu Chiapas.

Asimismo, ambos han expresado sus impresiones con SALAMANCArtv AL DÍA y Félix, el pequeño de los familiares, ha dicho que "es un orgullo poder debutar en el equipo de tu ciudad y le doy muchas gracias al míster por hacerlo posible", mientras que el mayor ha recalcado que "toda la familia estaba pendiente de que pudiese jugar unos minutos y lo hizo medianamente bien para conseguir la victoria, que eso fue lo mejor".

Por otro lado, Félix tampoco ha perdido la oportunidad de mostrarle su cariño a Mike: "Estuvimos muy ilusionados primero con lo suyo por cómo sucedió todo de rápido y luego ya me tocó a mí. Fue un ambiente diferente en casa y estamos felices de lo que vivimos juntos. El ritmo de la categoría es diferente y todo iba más rápido, por lo que me costó entrar y ya luego me sentí más cómodo. Es la primera vez de todo y cuesta asimilar el boom del cariño". Algo ante lo que su hermano ha indicado lo siguiente: "Intenté transmitirle tranquilidad a él para hacerle fácil todo si salía. Para mis padres y para mí es una satisfacción tenerle ahí. El año no ha sido fácil por la falta de minutos que he tenido, aunque los debuts han sido como quitarse un peso de encima y hemos recibido un apoyo enorme al ser de Salamanca".

SIEMPRE UNIDOS

Asimismo, Mike se ha dirigido a su compañero de fatigas y le ha comentado que "el fútbol tiene estas cosas y solo le digo que hay que trabajar siempre, ya que acaba siendo agracedido si te dejas todo". Entre tanto, el canterano le ha devuelto los piropos porque "siempre me ha ayudado un montón y desde pequeños nos hemos apoyado mutuamente al vivir cosas buenas o malas. Eso es con lo que nos quedamos y le doy las gracias porque soy un poco mejor por él al ser un referente para mí. Es mi ejemplo a seguir".

Finalmente, los Cordero han mirado al futuro y no han dudado en confesar "que el Salamanca siempre es la primera opción y la gente no sabe lo que supone vivir un playoff aquí al ser de casa. Ojalá podamos conseguir el objetivo y un ascenso supone mucho en tu carrera. Sería un privilegio poder jugar juntos". Pase lo que pase, ellos ya han ganado.