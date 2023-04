El Ministerio Fiscal descarta a 'El Rafi' como autor en la muerte de 'El Chispi', pero sí lo considera "cómplice"

Continúa en la Audiencia Provincial el juicio por la muerte de 'El Chispi' en enero de 2020. Unos hechos que sucedieron en el barrio de San José y por los que un jurado popular está juzgando a cinco personas: C.M.S., ‘El Vinas’; R.B.G., su pareja sentimental conocida como ‘La Rocío’; y R.S.J., ‘El Rafi’, todos ellos en prisión. Por su parte, la acusación particular eleva a cinco los implicados en el crimen al sumar a los tres acusados por la fiscalía a E.L.G.M., ‘Samira’, viuda de ‘El Pepón’ y a S.S.G., novia de ‘El Rafi'.

Tras los diferentes cruces de acusaciones que tuvieron lugar entre los acusados en sus respectivas declaraciones, la declaración de la viuda de 'El Chispi' y testigo presencial de los hechos, los testimonios de otros testigos así como policías; durante la jornada de ayer fue turno para los forenses, peritos. Se procedió a conocer las pruebas periciales: llamadas, audios y una carta de 'El Pepón' exculpándo a 'El Vinas', su padre, y culpándose a sí mismo y a 'El Rafi' , uno de los acusados que se quitó la vida cuando estaba en la cárcel.

Este jueves, pasadas las 11:30 horas de la mañana se procedía a los informes y elevación de las conclusiones de las diferentes partes. El Ministerio Fiscal ha modificado algunos aspectos. Se matiene el delitos de asesinato, la misma responsabilidad en relación a 'El Vinas' y 'La Rocío,'. piden la absolución de Samira y de Susana. En cuanto a 'El Rafi' entiende que es "responsable criminal en concepto de cómplice".

La Acusación particular añade otras cuantías."Hemos añadido a la responsabilidad civil otras cuantías". La defensa en el caso de Rocío pide un año de prisión para ella por "tenencia ilícita de armas".

Informes

El Ministerio Fiscal, en sus informes, ha mencionado la justicia gitana y el supuesto hecho que desencadenó estos acontecimientos, la posible relación entre 'El Chispi' y una prima de 'El Pepón'. En lo que respecta a los hechos ocurridos en enero de 2020, "hay una serie de hechos que sabemos cómo ocurrieron. Sabemos cuando estaba 'El Chispi' con vida y cuando no". Lo visto en las diferentes jornadas de juicio sitúan la muerte de 'El Chispi' entre las 13:40 y ls 13:43". En definitiva, "tenemos dos hechos seguros: la hora y que eran dos pistoleros".

¿Quiénes eran los pistoleros? "Hay algo que nadie discute, que uno era 'El Pepón'. En lo que respecta al segundo, basándose en las descripciones de los testigos, "era una persona adulta, madura, de más de 40 años y de comprensión normal". Por lo tanto, ¿quién es el segundo tirador?. Sabiendo que iba vestido de negro descarta a 'El Rafi', "iba vestido de blanco. Rafael no podía ser el segundo tirador. Las pruebas no lo indican así". Pero sí tuvo participación. "Nos consta que llega unos minutos antes de los hechos. 'El Vinas' se mete en el coche de 'El Rafi' y se lo lleva".

Por su parte la acusación particular no se ha mostrado de acuerdo con las conclusiones del Ministerio Fiscal, y considera a "todos como coautores".

En lo que respecta a la abogada de 'El Rafi' y su mujer, sostiene que "es inocente, que él no lo hizo. Ha quedado acreditado de sobra. pasaron por allí por casualidad. Las casualidades existen".

Para finalizar, la defensa de 'El Vinas' y 'La Rocío' sostiene que sus clientes son inocentes, y que "las pruebas no muestran que sea el autor material". "No pueden condenar a una persona si no tiene pruebas de que son culpables", le ha dicho al jurado.

ÚLTIMAS PALABRAS DE LOS ACUSADOS

E.L.G.M. "Me declaro inocente, en ningun momento pensé que fuera pasar lo que pasó. Sé que Rafael es inoncente"

S. MUJER DE 'EL RAFI'. "Somos inocentes, no nos dejemos llevar por la apariencia. Rafael es una persona con un corazón muy grande. Él ya tiene suficiente con intentarlo matar. Yo confío en la justicia. Somos totalmente inocentes".

'EL RAFI'. "Me declaro inocente de todo menos de conducir sin carné."

'EL VINAS'. "Soy inocente"

'LA ROCÍO'. "Yo no he hecho nada, soy inocente. Mi marido estaba en casa cuando llegué".