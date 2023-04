Juampa: "A Unionistas le espera un futuro prometedor junto a la afición y puede estar en la categoría que quiera"

Juampa Barros, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad de su equipo.

Sensaciones: "Son muy buenas y es el mejor ambiente de la temporada. Siempre que se gana, la semana va rodada y todo es positivo. Son cuatro victorias seguidas, el equipo va arriba y hay pocas situaciones así en el fútbol".

Echar la vista atrás: "Te diría que es muy complicado y que estabas loco si me llegas a contar que viviríamos algo como esto. Hay equipos con jugadores tremendos y antes nos costaba hacer gol, por lo que la realidad era pelear por la permanencia. Hemos dado un salto de calidad todos".

Dani Ponz: "Nos ha cambiado la dinámica y el día a día para contar con más ambición. Hemos mirado partido a partido y queremos soñar".

Solo mete golazos: "En directo no me pareció un gol bonito de ver, pero luego sí me gustó (bromea). Dani me está dando continuidad y lo agradezco, igual en otro momento no habría hecho la conducción y chutado...".

Playoff: "Está claro que sí que hablamos de ello, no voy a mentir. También somos conscientes de que el Ceuta es un rival complicado y este partido marcará si lucharemos por el playoff o no".

Ceuta: "Su dinámica es brutal y el entrenador ha dado con la clave. Sus resultados son una locura y ahora debemos pensar en que somos capaces de ganar a cualquiera hasta fuera de casa".

Futuro: "Está todo un poco en el aire con el cambio de presidente, con el hecho de si Toni sigue o no y ya se mirará todo en las últimas dos semanas seguramente. Estoy contento y viviendo momentos únicos en el campo. Hacía tiempo que no disfrutaba así. ¿Seguir en Unionistas? Sí, sí, claro. Me gusta cómo es el club. Creo que a Unionistas le espera un futuro prometedor junto a la afición y puede estar en la categoría que quiera".