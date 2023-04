Emotiva despedida de Carlos Leonardo al CD Peñaranda

Estimada familia del CD Peñaranda.

Me dirijo a [email protected] para agradeceros profundamente la confianza que depositásteis en el proyecto con el que nos presentamos allá por Julio de 2015, cuando cogí la presidencia del Club, un reto ilusionante cargado de momentos inolvidables; unos con sabor agridulce y otros con sabor a gloria de los que he aprendido y crecido.

He gozado de muy buenos años en el Club, y el sueño, lo pude hacer realidad como fue verlo jugar en Tercera División Nacional, (55 años después). Me voy con la satisfacción de ver el campo de fútbol repleto de aficionados y vecinos de Peñaranda llenos de ilusión, apoyando a nuestro equipo.

Han sido 8 años al frente del Club como máximo responsable. Ha sido un honor representarlo y dedicarme a él con toda mi ilusión y todo mi esfuerzo. Hoy me siento una persona afortunada que ha puesto lo mejor de sí misma al servicio del

Club.

Solo me queda agradecer de nuevo la confianza y la ayuda a todos aquellos organismos, patrocinadores, colaboradores e instituciones.

Gracias a todas las personas y compañeros del mundo del fútbol con las que coincidi, discrepé, ayudé y me ayudaron, pues de todos he recibido enseñanzas que me han permitido mejorar cada día.

Para terminar, no puedo olvidarme de mostrar mi profunda gratitud a todos los futbolistas, Cuerpo Técnico en general y a los que han formado parte de la Junta Directiva todo este tiempo, junto a los voluntarios por la ayuda que me habéis prestado a mí y al Club, sin todos [email protected] lo llevado a cabo no hubiera sido posible.

¡GRACIAS DE CORAZÓN!!!

iTODO POR MI CD!!!