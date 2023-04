Cruz Roja en Peñaranda entrega los certificados a las personas participantes en los ‘Itinerarios integrados y personalizados de inserción sociolaboral

Mejorar las posibilidades de acceder a un empleo para aquellas personas en

situación o riesgo de exclusión social es la finalidad del proyecto ‘Itinerarios

integrados y personalizados de inserción sociolaboral’ que este jueves clausuró

Cruz Roja en Peñaranda con la entrega de los certificados acreditativos a 14 personas.

Un proyecto subvencionado por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

“En Cruz Roja me han ayudado a conocer las diferentes herramientas para la búsqueda de empleo y la realización de entrevistas de trabajo, pero también he aprendido mucho sobre motivación, actitud y bienestar con uno mismo”, destacó Laura Vidal, una de las participantes. “A mí me ha aportado seguridad y motivación. Los juegos y dinámicas en las diferentes sesiones han sido muy interesantes”, añadió Patricia García. Como ella, también Natalia Velázquez, otra de las usuarias del proyecto, recomendó los Itinerarios para aquellas personas que buscan un empleo: “Me ha aportado mayor experiencia y conocimientos nuevos”.

A lo largo del último medio año, los y las participantes han recibido 200 horas

de intervención presencial con sesiones individuales y grupales adaptadas a

sus necesidades. El personal del área de Empleo de Cruz Roja ha realizado un

trabajo de información, valoración y diagnóstico individualizado de cada caso,

para proceder después a una orientación, formación, inserción, así como acompañamiento social y laboral. Todo ello para que las personas desarrollen

sus capacidades personales y refuercen su motivación a la hora de buscar un

puesto de trabajo.

La presidenta de Cruz Roja en Peñaranda de Bracamonte, Maite Pérez, entregó

los certificados a las personas participantes en la formación en ‘Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales” en un acto celebrado en el nuevo espacio de la asamblea comarcal.