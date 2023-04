Jehu alienta a las masas para el playoff: "La gente es 100% del Salamanca y una afición fiel con muy poco que nosotros demos"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha atendido a este medio de comunicación antes de arrancar los playoffs de ascenso para hablar de toda la actualidad. Además, el mexicano volverá a sentarse en el banquillo después de cuatro partidos de sanción en la recta final de la fase regular de Liga.

Playoff: "Llegamos bien y la verdad es que estoy contento porque el equipo ha encontrado madurez en los últimos partidos. Todo eso se refleja en los resultados. ¿El mejor momento de la temporada? Espero que no (bromea). Ojalá podamos ir mejor en lo que viene, aunque sí que es el momento más completo. El equipo sabe esperar, tener el balón, ir a la contra...".

Su mérito como técnico: "Yo soy el menos culpable de lo bueno que le pase al equipo, es más cosa de los jugadores. Hemos encontrado la manera de acomodarlos en el campo. Siempre hay charlas para mejorar".

Ávila: "Nosotros somos los primeros que estamos convencidos de que el partido que hemos ganado no va a tener nada que ver con lo que viene. Ellos tienen más exigencia por ganar y antes era al revés. Son dos partidos a muerte".

Ha notado a la prensa o afición en contra: "No, no, para nada. En contra creo que jamás se ha estado, pero sí que es real que hay mucha gente que espera que al Salamanca le vaya mal y eso ya no es cosa de que yo sea el entrenador. Lo llevo sintiendo desde que era jugador, pero sí que estaba convencido de que iba a jugar el playoff y vi algunos titulares que daban a entender que no dirigiría más esta temporada".

Presión y crítica: "Es lógico que haya más que cuando estaba en el Ribert o si hubiese entrenado a cualquier otro equipo del grupo. Ningún equipo de la categoría se compara con lo que se vive en el Salamanca por la exigencia, la presión, la afición, la prensa, por jugar en el Helmántico o ser un histórico. También tienes a tu mando a jugadores de una calidad enorme y siempre supe que la exigencia sería mayor".

El '9' del playoff: "Conocía a Padilla del año pasado de jugar contra él con el Ribert y puede dar otro tipo de cosas que Gabri. Todos buscan una oportunidad y ha hecho bien las cosas, no es que yo sea mago o tenga una varita. Lo más importante es que las dudas por esto es que ya tenemos a dos y antes se podía pensar que había uno solo".

Once para Ávila: "Están siendo días difíciles para elegir afortunadamente. La plantilla llega en un nivel muy alto y nos lo han puesto complicado al cuerpo técnico para elegir un once. Igual hay dos, tres, cuatro o cinco cambios... o salimos con los mismos que el otro día".

Apuesta por la gente joven: "Me encanta la gente joven y desde mis inicios llevo haciendo lo mismo. Creo mucho en ellos y me gustaría que este año hubiera habido más continuidad".

Cabeza centrada solo en el fútbol en la plantilla y el CT: "Los jugadores son muy profesionales. Siempre hay temas que saltan y a uno le gustaría tener más controlados. Resolvemos lo que podemos en el verde y el equipo está bastante enfocado en lo que viene en los playoffs".

Se sube o no: "Lo veo durísimo y cualquier rival será complicado. Es un sentir normal y la gente nos puede dar como más favoritos, pero ahora costará el doble de trabajo que en la Liga".

Futuro: "¿Que qué pasa si asciendo? La verdad es que no lo sé y no es por contestar al aire, ya que no es algo que me preocupe el seguir o no. Lo que me interesa es ascender, igual que aquella vez que vine como jugador. Seguí como jugador por la alegría que supusO, aunque ya luego se valorará todo. Quiero que el equipo ascienda porque el Salamanca iría a lugares que se merece".

Afición: "Con el pasillo al bus sí que hice memoria y recordé lo buena que es la afición del Salamanca con muy poco que nosotros demos. Las aspiraciones eran distintas en verano, pero ahora viene al playoff. La gente es 100% del Salamanca y una afición fiel. En el Ribert me fue bien y el cariño fue enorme".