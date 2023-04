Salma Domínguez campeona regional de contrarreloj individual en categoría cadete

El sábado 22 el Enchufe Solar femenino se desplazó hasta tierras leonesas para disputar la cuarta prueba de Copa España en la localidad de Villaquilambre.

En cadetes, Paola Pascua logró una espectacular quinta posición quedándose a un tubular del cuarto puesto después de una emocionante carrera. Su compañera Salma Domínguez, fue segunda en el apretado sprint del grupo principal, lo que le permitió conseguir un octavo puesto. Las demás corredoras del equipo cadete siguen aprendiendo, trabajando duro y en esta ocasión clasificando todas dentro del tiempo de carrera.

En categoría junior, las salmantinas no vieron reflejado su esfuerzo en la clasificación en esta ocasión. No pararon de intentarlo toda la carrera, pero esta vez no pudo ser, logrando Adriana Alguacil entrar en el grupo de cabeza, Paola Granda en el segundo grupo e Irene Sanabria unos minutos más tarde.

Campeonato y subcampeonato de CRI de CyL

El domingo 23, el equipo cadete se desplazaba hasta Cabañas Raras (León), tras la Copa de España del día anterior en Villaquilambre. Esta vez la victoria llegaba de la mano de Salma Domínguez en la CRI del Campeonato de Castilla y León, alzándose con el oro.

La plata no tardaba en llegar para Paola Pascua , logrando ser así subcampeona de CyL. Lucía Llamas entraba también dentro del top 5 y sus compañeras no se quedaron atrás con unos extraordinarios resultados.