Seguro, que muchos de ustedes recordaran cuando en el colegio se nos preguntaba por aquello de: ¿Cuántas razas humanas hay en el mundo?. Recordaran también, como en las enciclopedias preparatorias, y como los “viejos” y sufridos maestros, nos hablaban de cuatro razas y se afanaban en demostrarnos que eran cuatro, es decir: blanca, amarilla, negra y cobriza.

¿Cómo ha pasado el tiempo?. Resulta que raza solo hay una, aunque parece ser que aún se duda, de tal afirmación, y muchos dudan o ignoran que la dominante raza blanca, estableció que era la más inteligente, sabia y poderosa, y así ejerció su supremacía sobre negros y aborígenes de otras tierras, hasta llegar a someter a estos en distintas formas, tanto de cruel, como de refinada esclavitud. Y, aún hoy, en muchos países, estados y naciones, tienen todavía los negros no pocos problemas a la hora de considerarlos hombres y mujeres libres, y con coeficientes intelectuales iguales o mayores que nuestra raza – su raza humana, la blanca de la cual como veremos procede, emana y nace de los que tienen la piel negra.

Resulta, que la respuesta está en las mitocondrias: Las mitocondrias, son estructuras diminutas dentro de las células, que nos ayudan a producir energía.- (No voy a hacer aquí un anagrama de su posición en los cromosomas)- que se heredan de madre y padre. Las mitocondrias, sólo se heredan de la madre, y todas ellas son copias, llevan en el óvulo materno- es decir: las mitocondrias – y disculpen mi ignorancia- pasan de madre a hija y nieta “cada gota de sangre humana contiene un libro de historia escrito en el idioma de nuestros genes”.

Si rebobinamos la película, de la historia humana podríamos retroceder, de generación, hasta nuestros orígenes y llegar a la matriz primordial, la madre de todos los seres humanos que habitamos en el mundo. Y sorprendente: Todas las mitocondrias femeninas como enlazadas en un larguísimo cordón umbilical, conducen a África. La genética revela sin lugar a dudas que África fue la cuna de la humanidad. Hace 150 mil años en Kenia, Tanzania, Etiopia, evolucionamos los primeros seres humanos. Allí vivió aquella mujer. De ella descendemos los 6,500 millones que habitamos el planeta. No fue la primera ni la única madre. Pero solo ella tuvo hijas, que tuvieron hijas, que tuvieron hijas… que sobrevivieron sin interrupción hasta hoy.

Hace unos 70 mil años un clan pequeño emigro de África. Unos viajaron por Occidente y llegaron a Europa. Otros tomaron el camino de Oriente, atravesaron Asia, subieron por las estepas de Siberia… y llegaron a América. Las mitocondrias nos permiten trazar la ruta que siguieron los primeros humanos desde África a todo el mundo. ¡Un momento! Si África es la cuna de la humanidad ¿quiere decir que Eva era negra? ¡Exactamente! ¿Y que nuestros antepasados fueron negros y negras?. Y entonces. ¿De dónde salen tantas razas distintas como se nos ha venido diciendo? O debemos corregir y decir tantos colores de piel. Porque solo hay una raza humana. ¿Y, yo soy blanco porque me falta melanina?.

La melanina es el pigmento que da color a la piel. En África con tanto sol, la piel es oscura como protección de los rayos ultravioleta que producen cáncer. Cuando nuestros antepasados viajaron a climas fríos fueron perdiendo melanina para poder captar los rayos solares que les permitían asimilar la vitamina D. Científicamente pues, un blanco es un negro desteñido y una blanca una negra despintada. La diferencia entre las “Razas humanas”, consiste en un poquito más o menos de melanina.

¿Y porque en Canadá, Rusia, Finlandia y otros países fríos viven personas negras que no se despintan?. El cambio de color no se da en una o dos generaciones, sino a través de miles de años. La naturaleza siempre trabaja con paciencia. Los colores de la piel, los cabellos rizados o lacios, las narices chatas o alargadas, los ojos achinados o redondos son adaptaciones del cuerpo humano a los diferentes ambientes en que han vivido nuestros antepasados. No hay diferentes razas, sino diferentes climas. Tenemos la misma sangre, pertenecemos a una sola familia, del África, venimos del África somos. Parece una historia increíble. Y sin embargo, ahí está; y uno se pregunta: el porqué de ese maltrato, de ese odio, de esa malicia y crueldad histórica, contra la raza negra, de donde procedemos.

Uno no acierta a comprenderlo del todo, y quedo, cuanto menos, pensativo, dubitativo y perplejo- no se ustedes… oye.

Fermín González, salamancartvaldia.es, blog taurinerías