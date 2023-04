Cruz Roja en Salamanca entrega los certificados a los participantes en los ‘Itinerarios integrados y personalizados de inserción sociolaboral’

Mejorar las posibilidades de acceder a un empleo para aquellas personas en situación o riesgo de exclusión social es la finalidad del proyecto ‘Itinerarios integrados y personalizados de inserción sociolaboral’ que este lunes clausuró Cruz Roja en Salamanca con la entrega de los certificados acreditativos a 15 personas. Un proyecto subvencionado por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

“Llevaba seis meses sin empleo y cuando mi autoestima empezó a bajar, fui a Cruz Roja a informarme para salir adelante. Cuando llegué no me valoraba. Pero aquí me han ayudado en todo, a darme cuenta de que tengo muchas capacidades, de que valgo para diferentes empleos y que puedo con todo lo que me proponga. Me han enseñado dónde buscar empleo y cómo afrontar las entrevistas laborales. Ha sido una experiencia positiva que recomiendo”, destacó María José San Juan, una de las participantes en los Itinerarios que ha logrado un empleo. Por su parte, Agustín Berrocal reconoció que con este proyecto ha reforzado su autoestima: “Voy a cumplir 60 años y llevo 15 años sin un empleo. Con estos cursos vuelvo a sentirme útil y quiero seguir aprendiendo. No he tirado la toalla nunca ni he perdido la esperanza de encontrar un trabajo porque la experiencia está ahí”, subrayó.

A lo largo del último medio año, los y las participantes han recibido 200 horas de intervención presencial con sesiones individuales y grupales adaptadas a sus necesidades. El personal del área de Empleo de Cruz Roja ha realizado un trabajo de información, valoración y diagnóstico individualizado de cada caso, para proceder después a una orientación, formación, inserción, así como acompañamiento social y laboral. Todo ello para que las personas desarrollen sus capacidades personales y refuercen su motivación a la hora de buscar un puesto de trabajo.

El presidente de Cruz Roja en Salamanca, Jesús Juanes, acompañado por la jefa del área de Mujer e Igualdad de Oportunidades de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, Carmen García-Agúndez, y por el director de Empleo de Cruz Roja en Salamanca, José Vaquero, entregaron en un acto en la sede provincial los certificados a los participantes de la formación en ‘Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales”. Juanes destacó el “coraje, valentía y decisión” de las personas participantes en los Itinerarios por “aprovechar las oportunidades para lograr un empleo que mejore la vida y la autoestima personal”.