“Solo saber que a una persona le ha tocado este buen pellizco me da una alegría que no puedo explicar”

El hostelero macoterano no es la primera vez que da la suerte, pero asegura que la alegría es la misma cada vez que lo hace

“Es una alegría inmensa, indescriptible, el saber que has repartido la suerte y que la gente confía en ti para ello”. Así de feliz se muestra Francisco José Jiménez Blázquez, dueño del histórico Bar Garden en Macotera, lugar este pasado sábado se ha convertido en gran titular tras repartir décimos del segundo premio en la Lotería Nacional, con el número 23.538 como agraciado.

Un establecimiento, situado en la Plaza Mayor de la Villa, que atesora una larga historia, ya que fueron los padres de Francisco los que se iniciaban en el negocio, muy cerca del actual bar, en el año 1970 momento en el que también adquirían un terminal de loterías con el que comenzaron a dar la suerte a macoteranos y vecinos de toda la comarca de Peñaranda. Ya en 1991 arrancaba una nueva etapa en el Garden, con su llegada a ras de plaza aunque con la misma ilusión como hosteleros y repartidores de suerte.

“Generalmente solemos repartir en torno a 200 decimos a la semana” explica Francisco, quién ademas recuerda con no poca alegría algunos de los momentos en los que también a llevado la suerte a hogares y negocios: “he repartido un 5+1 de Primitiva con 34.000 euros, tres quintos premios de la Lotería de Navidad o una de las más llamativas como fueron las dos quinielas con 15 aciertos que conseguía la misma persona…esto lo recuerdo de manera especial ya que fue por casualidad, haciendo una quiniela un abuelo y su nieto en el bar…y les toco, algo que se repetía años después”.

Hoy, aún con el nerviosismo que genera la sensación de haber dado premios, espera aún la confirmación del organismo para saber el número exacto de décimos premiados vendidos, algo que, para Francisco, no es especialmente relevante, ya que, como asegura “solo saber que hay una persona que se ha llevado este buen pellizco y le ha llegado la suerte me da tanta alegría que no puedo explicarlo”.