El Perfumerías Avenida cumple su misión con La Seu y se verá las caras en semifinales con el Barça (82-56)

El Perfumerías Avenida ha cumplido su misión con La Seu y se verá las caras en semifinales con el Barça, que ha remontado al Uni Girona (82-56). De esta forma, las azulonas se medirán al conjunto catalán la próxima semana después de haber dejado por el camino al Cadí con solvencia.

Pese al +47 de la ida, Pepe Vázquez no ha dejado nada al azar y ha salido a la pista con Cazorla, Nogic, Carleton, Onyenwere y Resingerova. Por su parte, Bridget ha sido la encargada de desatascar el marcador por medio de un triple, aunque rápidamente se han producido los primeros movimientos en el banquillo al cambiar a todo el equipo. No obstante, el acierto exterior ha dado alas a las de Salamanca y el primer cuarto se ha cerrado con el 20-10. Asimismo, la película no ha cambiado en el segundo acto y la distancia se ha aumentado hasta el 49-27 con el que se ha llegado al descanso.

Con el paso por los vestuarios, las locales han continuado a lo suyo y Carleton ha demostrado su buena mano desde el perímetro un día más desde que llegó a la ciudad. Entre tanto, Silvia y Prince se han sumado a la fiesta desde la línea de 6,75 y el pescado ha estado vendido por completo para los diez minutos finales con el 70-41. En el 4ºC, momento de pensar en la siguiente eliminatoria y no sufrir sustos en forma de lesiones.