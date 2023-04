Raúl González elogia a Unionistas: "Ha habido un buen ambiente de fútbol en el estadio y se ve a la gente feliz en el campo"

Raúl González, entrenador del Real Madrid Castilla, ha comparecido ante los medios de comunicación al término del partido contra Unionistas.

Valoración: "No ha sido el mejor partido y han sido dos partes diferentes. Las sensaciones no eran tan malas en el descanso, pero Unionistas tiene muy claro lo que hacer, ya que sus futbolistas son de calidad. Ha habido un buen ambiente de fútbol en el estadio. El segundo gol le ha hecho mucho daño al equipo. Es una derrota que no esperábamos, aunque podía ocurrir".

Unionistas: "El ambiente que se genera es muy positivo para la ciudad y se ve a la gente feliz en el campo. El club va creciendo y ganando aficionados".

Complicaciones: "Sabíamos que sería duro si se pone por delante. Eso es lo más complicado de gestionar al haber menos espacios".