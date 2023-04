Roberto Pescador: "Queremos hacer una apertura de Unionistas muchísimo más a la ciudad y que seamos vistos por lo que somos"

Roberto Pescador, nuevo presidente de Unionistas, ha explicado las líneas maestras de su proyecto antes de llegar al cargo de manera oficial.

Candidatura: "Somos un total de ocho personas y una de ellas es nueva como Ernesto Castaño, que lleva años en el Grupo de Trabajo y ha demostrado sus actitudes en este tiempo. Él será un enlace con los voluntarios y tomará responsabilidades en el Área de Seguridad. Flavio Martín lleva años como enlace de directiva y cantera. Somos la mejor cantera de Salamanca y una de las que más destacan en toda Castilla y León. Queremos que siga dando frutos. Raquel Rodríguez empezó hace años en el club y sus responsabilidades abarcan el enlace con la parte que no es deportiva del club. Antonio Jiménez lleva desde el principio y tomará un rol muy importante que es el enlace con la parte deportiva del club como la plantilla o el director deportivo, que es algo que hacía Sandoval. Ángel Vicente sigue como tesorero, redes sociales o prensa. Nacho Sánchez se focalizaba en el Área Social y se hará un equipo inclusivo. Miguel Ampuero será el vicepresidente y yo el presidente. Quiero dar las gracias a la última Junta Directiva".

Proyecto: "Nos hemos planteado este mandato como el que hay que dar un paso más. Debe ser un crecimiento definitivo y la idea no es que solo se vea en Salamanca, sino como uno de los clubes de España con mayor capacidad para llegar a cualquier cota. El club no se pone límites y hay tres patas dentro del proyecto: la primera es profesionalizar la estructura del club dentro de lo que no es la parte deportiva e introduciremos varias figuras. La segunda es la apertura del club muchísimo más a la ciudad y queremos que seamos vistos por lo que somos, ya que no somos cuatro aficionados y este es un club con una capacidad enorme para darle vida a Salamanca. Tomaremos varias acciones, pero no diré muchos detalles todavía y es pronto, aunque si puedo comentar que tenemos una planificación para que el fútbol sea accesible en la provincia. La tercera es que se nos ha echado en cara que no hay autocrítica, hacemos cosas bien y mal, por lo que queremos es que el club tenga una relación mucho más abierta y amable con los medios de comunicación. Entre todos tenemos que hacer que Unionistas llegue al potencial que tiene, tomaremos medidas y os tendremos muy en cuenta, al igual que con las instituciones. Es difícil tener un club asentado sin deuda".

Fútbol profesional: "No es que no me atreva a decir que llegaremos a él, ya estamos en el fútbol profesional. ¿Por qué no vamos a llegar al fútbol profesional? Igual bajamos porque esto es fútbol, aunque no hay límites".

Figuras para profesionalizar: "Es un proyecto a tres años y no sé si será un gerente, un director general o qué, pero ya hay un camino. Igual hay un jefe de prensa dedicado como tal al club, pero dependerá de cómo vaya todo. ¿Objetivos marcados? La principal figura debe ser un director general o un gerente, puede ser una, dos o tres personas. Si estamos en Segunda, seguro que somos más".

Dani Ponz y Toni García: "Todos sabéis nuestra opinión de ambos. Creemos que Toni ha hecho un trabajo excepcional y lo más normal es que estuviéramos en una situación delicada hoy. Se ha sido muy injusto con él y Ponz dijo que quedan semanas para pelear por cosas bonitas como la Copa o el playoff. Hablo con Toni, pero no me he reunido con él para hablar de tal...".

Instituciones: "Les tendemos la mano a los elegidos y nos sentaremos a hablar con ellos. Les explicaremos lo importante que es nuestro proyecto, depende de la voluntad política y nuestra. Hay cosas que se han hecho mal en el pasado por parte del club y toca hablar con ellos. Lo mejor para Salamanca es que el Ayuntamiento y la Diputación vayan de la mano con Unionistas".

Prensa: "Hemos tenido situaciones en las que no hemos entendido la posición de los medios y no hemos sabido darle la importancia que han tenido, igual que con las instituciones hemos pecado de soberbios. No podemos pensar en el pasado y hay que darse de cuenta. ¿Un jefe de prensa? Es una de las ideas".

Tercera vía: "No hemos tocado techo y no nos importa, es algo que no tiene que ver con nosotros. Tenemos un campo coqueto y se ve bien el fútbol. En la ciudad no existe la visión de que Unionistas".

Instalaciones: "Eso viene de la mano de tener mejor relación con las instituciones".

Cantera: "Las decisiones de la plantilla se toman en la parte deportiva y me gustaría que hubiera jugadores del filial o el juvenil con el primer equipo. ¿La fórmula? Flavio sabe más del tema y lleva la coordinación. Habrá que plantearlo".

Su gente: "Nos conocemos. Es el paso definitivo y llevo en el club desde antes del primer momento. Soy creador de la PAU".

Helmántico y su titularidad pública: "Ni me lo planteo. Si eso pasase, seguro que hablaríamos".