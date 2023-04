Las falsedades de la derecha y de la ultraderecha

Nos movemos cada día más en unos mensajes políticos manipulados, falsos y malintencionados que lo único que pretenden es anestesiar a los ciudadanos, suministrarle, con ellos, la “burundanga” adecuada para, con su anuencia y consentimiento viciado, conseguir de ellos lo que se pretende. En estas maliciosas artes son unos auténticos maestros los líderes de la derecha y de la ultraderecha, que quieren aprovechar el “atontamiento” del pueblo para recibir su apoyo, acceder al poder y posteriormente traicionarlos. Estos líderes Los líderes hablan, predican, promueven, facilitan y favorecen el “patriotismo”, pero luego será el pueblo el que tiene que dar la cara y el que sufre las consecuencias de las veleidades de caciques, señoritos, hacendados y poderes fácticos. Ortega y Gasset -citado por Paul Preston en su obra “un pueblo traicionado”- llega a decir, en 1921, lo siguiente: “¿Cuándo ha latido el corazón, al fin y al cabo extranjero, de un monarca español o de la Iglesia española por los destinos hondamente nacionales? Que se sepa, jamás”. Machado diría algo parecido: “en los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden; el pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva”.

Ejemplos de manipulación, de paripés falsarios y de hipocresía hay miles en nuestra historia reciente, como la falacia del 2 de mayo que se han inventado ignorantes políticos del estilo de Ayuso, porque aquél 2 de mayo de 1808, mientras por parte de la monarquía (los Borbones), la aristocracia, el ejército, la iglesia o los empresarios, se le “succionaba el ciruelo” a los franceses –en palabras de Pérez Reverte-, permitieron que el pueblo llano (los muertos de hambre, los chulos y las manolas de Lavapiés), se enfrentaran a los franceses mientras ellos se quedaban en casita. Tan solo 3 miembros del ejército madrileño –Daóiz, Velarde y Ruiz y otros 20 soldados (de los 3.000 miembros del ejército español que había en Madrid) –que son los que tenían las armas- acompañaron al pueblo. Lo curioso es que en las celebraciones del 2 de mayo –promovidas por la señora Ayuso- los herederos de los que entonces se quedaron en casita, son los que se apuntan el tanto y celebran ese patriotismo contra los franceses, cuando fue la chusma de un pueblo atrasado quién pagó con su vida en los fusilamientos.

Así es la derecha y la ultraderecha y así manipulan la historia. Lo han conseguido también adoctrinando al pueblo y cambiando la realidad de la guerra civil, satanizando a quienes defendieron el orden legítimo democrático y republicano y ensalzando a los rebeldes y a la dictadura de Franco que dejó tantos muertos, exiliados y represaliados por el camino.

Y siguen falseando la realidad como si los ciudadanos fuéramos ignorantes e imbéciles. Una prueba evidente de ello es el plan de regadíos que el PP y Vox quieren legalizar en el Parque Nacional de Doñana, cuando este jueves el comisario europeo de Medio Ambiente Virginijus Sinkevicius, ha advertido por escrito que la normativa andaluza de regular esos regadíos puede contravenir la normativa europea en materia de protección medioambiental e imponer fuertes multas por ello al estado español. Lo más grave de todo ello es que, a pesar de las advertencias, Feijóo y el presidente andaluz –que últimamente es fiel seguidor de las teorías de manipulación política utilizadas por Ayuso en Madrid- echan balones fuera, consideran que su actuación será correcta y culpan de todo ello al gobierno de Sánchez. ¡Manda huevos! Y se quedan tan “panchos”. ¿Pero no se les cae la cara de vergüenza? Probablemente no, porque no la tienen.

Otra falsedad publicada ayer por Feijóo y el presidente andaluz es atribuirse las bondades de la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, también conocida por la ley del “solo sí es sí”, debido a la reforma puntual y técnica de algún artículo de una disposición final –la cuarta-, en materias penales, apoyada por el PP, cuando la estructura de la referida ley es la siguiente: Preámbulo, Título preliminar, Disposiciones Generales, 61 artículos, 5 disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria y 25 disposiciones finales. Es decir, una norma que -fuera de las reformas técnicas de tan sólo una disposición final- prevé medidas de prevención y sensibilización en todos los ámbitos para las víctimas de agresiones sexuales: educativas, sanitarias, socio sanitarias, de servicios sociales, de reparación, pensiones e indemnización, ¿se la quieren atribuir los señores del PP?, ¿una normativa aprobada a propuesta del gobierno de Sánchez, por el hecho de que el PP haya apoyado una reforma técnica, a propuesta del PSOE, de algunos artículos de la Ley?, ¿Creen que los ciudadanos somos imbéciles, estúpidos y retrasados?

Y, como no, otra de las manipulaciones publicadas por Feijóo es la relativa a las políticas de vivienda en relación a la futura normativa –más social, que se preocupa por el derecho a la vivienda de los más desfavorecidos, de quienes tienen menos recursos-. Este hábil manipulador quiere darle la vuelta a la tortilla cuando las políticas ultra conservadoras y liberales de su partido han fomentado, favorecido y facilitado -con la Ley del suelo del gobierno Aznar- a los más poderosos, no se han construido viviendas públicas, estamos a la cola de Europa precisamente por el fomento del ladrillo y el encarecimiento de la vivienda promovido por los gobiernos del PP, que se preocuparon por llenar los bolsillos de los poderosos, mientras vaciaba escandalosamente los de los menos pudientes. Esa es, repito, la política de la derecha y la ultraderecha, la misma que quiere seguir Feijóo si llega al gobierno.

En las manos de los ciudadanos está paralizar esta ignominia y la progresiva demolición del Estado del Bienestar con la posible privatización por parte de la derecha y la ultraderecha de políticas sociales como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Lo están demostrando con su gestión los responsables de los gobiernos de Castilla y León, Andalucía y Madrid, fundamentalmente y con sus propuestas de gestión futura de lo que harán, también Feijóo si llegan al gobierno de España.