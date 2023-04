Jehu: "Sería un fracaso no ascender con el Salamanca UDS"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha ofrecido sus impresiones acerca del último partido de fase regular de Liga en Ávila.

Final: "Desde hace rato venimos disputando finales y es una prueba buena que llega en un buen momento. Competimos contra alguien que también lo estará. La exigencia debe ser la de quedar terceros y toca ganar, es una obligación".

Apercibidos: "Sabemos que hay gente que está comprometida y puede haber sanción. Queremos a todos disponibles. Gustavo tiene cuatro amarillas y lo que vale es la resolución tras los partidos. Lo hemos consultado con la Federación y ha quedado claro".

Astorga, el rival a evitar: "Debemos ir a ganar y luego ya pensaremos en el playoff. No podemos distraernos y todos los rivales son jodidos, no es que prefiera a uno y otro. Me preocupa lo que haga mi equipo".

Ávila: "¿Triple empate? Jugar tres veces contra el Ávila no es una situación común y si pasa eso, seguro que será muy distinto si hay playoff. No hay exceso de confianza y somos conscientes del partido que vamos a tener por delante".

Sentarse en el banquillo: "Ya me habían sacado ustedes del banquillo y corrido del equipo, pero al final voy a poder entrenar esta temporada".

Nivel del equipo: "Creo que con estas dos victorias nos ayudan al no haber encajado gol y es algo que te da tranquilidad. Ojalá fueran 10 partidos sin perder".

Padilla: "Partía con ventaja para jugar contra el Ávila y todos tienen calidad".

Sin ascenso directo: "El 90% y pico de personas pensábamos que sería así, yo incluido, pero el fútbol es caprichoso y tiene estas cosas. Sería un fracaso no ascender".

Bajas: "Todos listos".