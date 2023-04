Salamanca mirada desde la luz de la fotografía de José Amador Martín

Salamanca es luz en la mirada de José Amador Martín, historia viva de la fotografía salmantina, aquella que recorrió las calles desde los ancestros de los artistas del blanco y negro que compraban las primeras cámaras traídas por un Luis Huebra decimonónico y modernista… La herencia fotográfica de nuestra Salamanca de nitrato de plata debe tener quien le escriba, y cuando llegue el relato de los que se sirvieron de la luz para retratarla, el nombre de José Amador Martín, fotógrafo y maestro de fotógrafos, estará escrito en letras grabadas en la piedra de nuestra Salamanca. Y lo estará porque nadie ha retratado, desde la poesía y la fotografía, la Salamanca de luz que tanto ama José Amador Martín.

Al paso de los días y del transcurso de las horas, Amador acompasa su mirada azul tras el objetivo de la cámara que siempre le acompaña. Suyos son los atardeceres, los amaneceres de la silueta recortada de la ciudad que ama. Suyo el capitel que se destaca, bordado exquisito, en el fondo cuidado con mimo, el mismo con el que traza las nubes de un cielo que cubre la belleza de la ciudad, pinceladas de nubes. No hay ningún rincón en esta ciudad tan hermosa, ciudad de grandes masas y diminutos detalles, que no haya sido consignado por la memoria fotográfica de un artista incansable que jamás agota el amor con el que mira la ciudad letrada. Y buena prueba de ello es esta muestra que el Casino de Salamanca acoge hospitalariamente, espacio de cultura siempre centrado en esta ciudad cuyo corazón palpita entre sus columnas: el Palacio de Figueroa recibe la muestra fotográfica de José Amador Martín -colaborador de SALAMANCARTVALDÍA- con reverencia, con ese empeño por la cultura toda que retrata la Salamanca que es historia entre sus paredes. Y el resultado es una muestra que no debemos dejar de recorrer, siempre admirados.

Es este trabajo de José Amador Martín un exquisito destilado de lo mejor de su obra: la Plaza Mayor siempre retratada desde todos sus ángulos, entregada al artista que tantas veces la recorre sin agotarla. La luz que sorprende el detalle forjado por el pasado, la belleza de la piedra dorada que tallaron los artistas escultores. Columna y capitel para sostener la hermosa ciudad de estatuas donde Unamuno sigue siendo el mascarón de proa. Día que se inicia y termina con el incendio mineral de la piedra recortada sobre un cielo rojo. No hay nada virado, manipulado, en las imágenes de un fotógrafo que conoce la técnica pero más sabe de amor admirado. De la mirada enamorada nacen estas impresionantes fotografías que el espectador descubrirá de nuevo, conocedor de la obra de José Amador Martín ¡Qué inmensa obra en libros, poemas, páginas, periódicos, muestras individuales y exposiciones colectivas! pero sin embargo, siempre estará sorprendido el espectador por su maestría, por su amor infinito a la ciudad que retrata, inacabable mirada sobre el cuerpo que ama, recorre, cubre de luz, ilumina de genio y nos entrega generosamente para que seamos nosotros quienes la miremos, hermosa siempre, ciudad nuestra, alto soto de torres, maravilla nacida de la luz, eterna armonía de la belleza retratada, fija en el nitrato de plata de su mirada, la de José Amador Martín, cámara enamorada.