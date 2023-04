"No entro en otro juego que no sea trabajar por Peñaranda. Las descalificaciones personales se las dejo a otros"

La candidata del Partido Popular a la alcaldía de Peñaranda, Eva López, ha querido mostrar su parecer tras las declaraciones que este jueves realizaba el portavoz del Partido Socialista, Francisco Díaz, sobre las palabras que la candidata popular realizaba, utilizando los términos “apesebrados” y “gente sin valía” en su discurso de bienvenida a la candidatura.

En declaraciones exclusivas a BRACAMONTE AL DÍA, Eva López asegura que “mi equipo y yo estamos centrados ahora en trabajar por y para los peñarandinos. El cariño y la ilusión que siento por Peñaranda y por sus ciudadanos es lo que me lleva a presentarme para alcaldesa de la ciudad”.

Para López, tras la polémica, asegura que “sería incongruente pensar otra cosa cuando Peñaranda me enamoró hace más de 20 años y es aquí donde tengo a mi familia y a mis amigos, a mis vecinos” añadiendo que en su candidatura “estoy rodeada de gente con un gran talento, emprendedores y luchadores que apuestan por Peñaranda y no les voy a defraudar. Peñaranda es una ciudad de futuro”.

Tal y como detalla Eva “estoy centrada en todo esto, lo siento, pero no entro en otro juego que no sea el trabajo. Los cambios forman parte de la vida y conllevan una gran oportunidad de mejora. Las descalificaciones personales se las dejo a otros, éste no es mi estilo”.