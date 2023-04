¿Están esperando un hijo Tamara Falcó e Íñigo Onieva?

'Sálvame Diario' comenzaba este jueves anunciando cuatro bombas, una de ellas tiene que ver con Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Cuando hemos oído estos dos nombres tan famosos nos hemos imaginado de todo, pero lo cierto es que nada tenía que ver con la información que maneja el programa: un bombazo que podría hacer temblar los cimientos de la casa de Isabel Preysler.

Al parecer, al programa le ha llegado una información que ya corre por las redacciones de otros medios de comunicación y que afecta de lleno a Tamara -y por consiguiente a su pareja-. La Marquesa de Griñón, que está punto de darse el 'Sí, quiero', podría estar embarazada de Íñigo.

Una información que el programa 'Sálvame' no ha podido confirmar y por eso ha acudido hasta la casa de los dos tortolitos para preguntárselo directamente a ellos... ¿qué es lo que han respondido? Europa Press también estaba en el domicilio de ambos y ha sigo testigo de la respuesta más esperada.

Hace unos días veíamos a Íñigo acudiendo a una boda sin la compañía de su prometida, algo que hacía saltar todas las alarmas... el empresario además confirmaba que no se encontraba bien y además, este rumor de un posible embarazo corría por todas las redacciones, pero ¿es verdad?

Primero ha llegado ella a su domicilio y ha soltado una carcajada al preguntarle si es cierto que está embarazada, de esta manera, desmentía la información negándolo con el dedo mientras que entraba en su casa riéndose. Minutos más tardes aparecía él y ha sido todavía más tajante.

Íñigo desmentía también esta información: "No es cierto. Le habéis dicho embarazada ya cuatro veces, se lo puede tomar hasta mal la pobrecita" y aseguraba que no le molesta que digan que estarían esperando su primer hijo, pero puntualiza: "No, cuando toque y listo". El empresario finalizaba sus declaraciones asegurando que hasta "después" de la boda no buscarán el bebé.