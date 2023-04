El análisis de Víctor Aguirre del Real Madrid Castilla: "Es el mejor equipo de la categoría y tiene futbolistas a un paso de sitios top"

Víctor Aguirre, segundo entrenador de Unionistas, ha analizado para SALAMANCArtv AL DÍA al Castilla, el próximo rival de los salmantinos, por lo que ha hablado de su forma de jugar, los futbolistas a destacar...

REAL MADRID CASTILLA

"Es un partido que a todos nos gusta vivir y yo pagaría por jugar. Es una fiesta contra el que es el mejor equipo de la categoría y habrá un ambientazo".

CÓMO JUEGA

"Tiene muchas variables, pero si lo tuviera que dibujar en el gráfico de la tele al principio del partido, lo más parecido sería un 5-3-2 y al atacar pasa a ser un 4-3-3. La base es esa principalmente".

CANDIDATO A CAMPEÓN

"Dije que dependía del Alcorcón hace varios análisis, pero creo que todo dependerá de lo que pase entre sí y el campeón será el que menos puntos pierda. La cantera está a expensas del primer equipo y es posible que sea candidato a ganar el título".

PUNTOS CLAVES

"Los filiales, y más el del Madrid, Barcelona o Villareal, se caracterizan porque sus principales amenazas son el juego colectivo y con futbolistas que están a un paso de sitios top. Compiten bien, la mueven rápido y es un equipo de muchas fortalezas y con gente que desatasca los partidos".

JUGADORES A DESTACAR

"He tenido la suerte de enfrentarme a muchos de ellos en etapas juveniles y siempre me ha encantado Arribas, que creo que es muy completo y pronto estará en un equipo de Primera División. Solo me dejas elegir a uno y el que más me llama es Arriba, aunque también me tira mucho Soto".

RAÚL GONZÁLEZ

"No he tenido la suerte de trabajar con él, pero mis referencias son muy buenas. A Fernando Torres sí que he podido verle y su mensaje tarda menos en calar; yo igual lo puedo explicar mejor, pero ellos son más creíbles en un principio. Raúl es un entrenador al que tardaremos poco en ver en clubes de élite y su trabajo es muy bueno en un contexto complicado".