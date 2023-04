Dani Ponz y el playoff de Unionistas: "Antes nos daban un 0% de posibilidades, ahora ya hay un 1% y lo mismo la semana que viene es un 6%"

"Estoy centrado intentar conseguir el objetivo y si no hablo de renovaciones, tampoco se me ocurre hablar con nadie", ha dicho el técnico valenciano

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad de su equipo.

El hombre del momento: "Estoy contento de cómo está yendo todo, pero para que la cosa funcione depende del colectivo y no de una acción única. El entrenador es una herramienta más de la mecánica del equipo y he podido ayudar a que vaya mejor la situación".

Esperaba la buena racha: "Llevo 20 años como entrenador y los mejores entrenadores no están en Primera o Segunda División, sino que hay que encontrarlos. He conseguido muchos logros y creía que era capaz de conseguirlo, ya que tengo la mala costumbre de preparar los partidos para ganar (bromea). Salimos siempre a ganar como si no hubiera un mañana, aunque hacerlo siempre es algo complicado".

Consciente de lo logrado o no le da tiempo: "Intento abstraerme de las redes sociales y los medios porque nos puede quitar el foco de lo realmente importante. El fútbol cambia enseguida y lo que es negro pasa a ser maravilloso en nada".

Fase de ascenso: "Hay una aplicación que nos ha dado un 1% de posibilidades de conseguir el playoff y sabemos la baja probabilidad que hay, pero si hay un 1% de posibilidades sí que vamos a intentar conseguirlo. Hay que recordar que con 45 puntos algún equipo descendió el año pasado, por lo que debemos seguir peleando a muerte cada jornada".

Euforia con el playoff: "El fútbol es de los aficionados y es lógico que se ilusionen al ser una fiesta de emociones. El objetivo principal es la permanencia y ganando un partido más sí que ya es matemático, por lo que luego veremos lo que se puede conseguir. Antes nos daban un 0% de posibilidades, ahora ya hay un 1% y lo mismo la semana que viene es un 6%".

Castilla: "Vamos a jugar contra algunos de los futbolistas que en el futuro van a ser importantes en el panorama internacional. Hay gente extraordinaria y es un partido emocionante por la calidad o el ritmo que tiene el rival. Será una fiesta e invito a la gente a que esté con nosotros. Nada es imposible, pero igual lo del sábado es llevarlo hasta la máxima expresión".

Raúl González: "Es un ídolo futbolístico y he disfrutado con él muchísimo. Seguro que dirigirá a algunos de los mejores equipos del mundo y todo el mundo sabe que es muy trabajador. Es un orgullo poder enfrentarme a él".

Será el entrenador de Unionistas en la 23/24: "Pienso que ahora mismo no es momento de hablar de eso. Quedan seis semanas y en ellas da tiempo a que me quieran mandar a Valencia (bromea). Hay una plantilla llena de gente joven y hablar de ello sería quitar todo el foco de lo importante. Podemos conseguir cosas muy bonitas y hay que estar centrados".

Más ofertas: "No, no, nada, nada, ¡qué va! Estoy centrado intentar conseguir el objetivo y si no hablo de renovaciones con Unionistas, tampoco se me ocurre hablar con nadie más".