"Vamos a trabajar por Peñaranda y cambiar el no se puede por el vamos a intentarlo y conseguirlo"

El Partido Popular de Salamanca se ha reunido este miércoles en Peñaranda para celebrar un gran acto en el que, además de presentar a los candidatos de las diferentes cabeceras comarcales de la provincia, ha servido para escenificar la puesta de largo de Eva López como candidata popular a las municipales en la ciudad.

Durante su intervención, realizada en el patio del restaurante Las Cabañas, la ya líder de los Populares peñarandinos explicaba en su primer discurso como candidata que “hemos elaborado un programa electoral real, sin florituras, con los conceptos claros, medidos y alcanzables. Vamos a trabajar por el fomento del empleo, comercio y autónomos nuevos y ya asentados, además de incentivar que la mujer se incorpore al trabajo, generar programas de empleo que cubran las necesidades reales de trabajadores y empresas de la ciudad” añadiendo sobre esto último que “muchos han preferido dar pescado a los ciudadanos en vez de una caña para pescar…esto ocurre con un gobierno socialista en el poder que prefiere tener apesebrados que ciudadanos con valía. Nosotros queremos fomentar el espíritu de trabajo y la disciplina”.

López aseguraba que, tanto ella como el equipo que la acompañara en la candidatura, “vamos a trabajar por Peñaranda, para que sus calles vuelvan a tener vida, para que nuestros jóvenes tengan cosas que hacer los viernes y sábados, que nuestros hijos tengan un campo de futbol en el que jugar, que no tengamos que vivir fiestas repetitivas…Vamos a cambiar el no por el sí, él no se puede por el vamos a intentarlo y conseguirlo. Vamos a centrarnos en Peñaranda, los peñarandinos y su valía”.

“Es el momento de devolver la ilusión a ciudadanos y empresarios, de trabajar por valores como el esfuerzo” afirmaba la candidata peñarandina, deseo que era asumido por el Partido Popular charro, Carlos García Carbayo, quién ensalzada los valores comunicativos y la cercanía de Eva López, asegurando de ella que “es la candidata que va a devolver la ilusión a Peñaranda, salimos a ganar y a por todas”.