Mati aprovecha su oportunidad en el Salamanca UDS: "Sí me veo de titular en los playoffs perfectamente"

Mati Hernández, jugador del Salamanca UDS, ha ofrecido sus impresiones del reto del playoff y su momento de forma a este medio.

Real Ávila: "Venimos con buena dinámica en los últimos partidos y la sensación que tengo es de que estamos siendo un equipo sólido, por lo que encajamos poco y casi no nos hacen ocasiones".

Playoff: "Hay muchas ganas, especialmente en mi caso por todo lo que he pasado este año. En la primera vuelta no he contado con muchos minutos y quiero hacerlo lo mejor posible".

La plaza: "Hay que ganar sí o sí al Ávila porque luego te ayuda en caso de empate. Es importante tener también la vuelta en casa".

Su nivel: "Me encuentro bien y necesitaba la oportunidad, que creo que la estoy aprovechando. Quiero ir cogiendo más confianza con balón e ir yendo hacia delante. Tengo claro que debo robar y jugar con la gente de arriba porque hay mucha calidad".

La oportunidad: "Hay competencia y jugadores con más experiencia, que es algo que se nota. Sabía que iba a tener la oportunidad".

Titular en el playoff: "Tanto Peli como yo tenemos claro lo que hacer y sí me veo en los playoffs perfectamente. Van a ser partidos competidos y hay que cometer pocos errores".

Afición: "Necesitamos ir de la mano todos y ojalá venga la gente a Ávila o los playoffs".