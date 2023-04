La Junta de Personal del Área de Salud de Salamanca amenaza con "medidas contundentes" si la Junta no atiende sus reivindicaciones

Anuncia, como primera movilización, una concetración el 4 de mayo si el consejero de Sanidad no soluciona "los múltiples problemas" que llevan mucho tiempo denunciando

La Junta de Personal del Área de Salud de Salamanca "lleva mucho tiempo poniendo en conocimiento de las Gerencias de Salud de Salamanca, muchas problemáticas de distinta índole, necesidades e irregularidades que afectan a los trabajadores sin recibir solución a muchas de ellas".

La "necesidad imperiosa de aumentar las plantillas de trabajadores de todas las categorías profesionales tanto en el Hospital como en Atención Primaria sigue siendo uno de los más importantes. La situación de los trabajadores es precaria debido a las enormes cargas de trabajo que soportan por la falta de personal con el riesgo de que la calidad asistencial que reciben los pacientes se resienta", señalan desde la Junta de Personal.

Además, la falta de personal "repercute en el aumento de las listas de espera de pruebas diagnósticas, consultas externas, intervenciones quirúrgicas… Es muy preocupante que no haya personal suficiente para poder proporcionar una atención de calidad a los pacientes cuando están ingresados o que no se puedan ocupar camas para ingresar a los enfermos porque no hay profesionales".

Las gerencias, añaden, "no proporcionan información transparente de las contrataciones para ue este órgano de representación de los trabajadores ejerza una supervisión de su legalidad, ni trabajan para que los profesionales tengan mejores contratos y no se vayan a otras comunidades".

La Junta de Personal apunta, que "el tiempo pasa sin que los responsables de las Gerencias den soluciones eficaces a los problemas de los profesionales en el Hospital y en los Centros de Salud de la provincia de Salamanca".

Por todo ello, los representantes de los trabajadores del Área de Salud de Salamanca anuncian que no van a cejar en sus demandas hasta que se den soluciones a los problemas que llevan tiempo comunicando, y, de no ser así, el día 4 de mayo, la Junta de Personal convocará una concentración en la Consejería de Sanidad como protesta y, "de no ser escuchada, actuará en consecuencia valorando otro tipo de medidas, quizás más contundentes".