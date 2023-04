En fútbol, abril aguas mil…

Quizás las aguas mil le están llegando ahora mismo al FC Barcelona y no precisamente porque a estas alturas tiene ganada la Liga 2022/23. El miércoles 19 se celebró la Asamblea de la Liga Profesional de Fútbol donde el presidente Laporta no pudo convencer a nadie sobre el regalo que desde hacía 20 años "subvencionaba" al Segundo de la cúpula arbitral. Al menos hizo menos el ridículo que en la rueda de prensa del día anterior. Es de esperar que la Justicia arregle cuentas con el Barcelona, aunque UEFA decidirá mucho antes y es posible que el Barsa no sea invitado a participar en Europa.

Las aguas mil también le llegaron al Barsa en el 4-0 que el RMadrid le colocó en su propio campo en la eliminatoria de Copa del Rey. Mientras que se sigue alimentando públicamente abre el fichaje de Messi, dicen que por 120 millones de euros, una Sociedad que incumple el "Fair play" financiero por más de 200 millones. Y que utiliza sus "palancas" gastándose activos que comprometen durante 25 años sus ingresos negreaos globales.

En "Champions League" pasaron a semifinales, tanto RMadrid, como Manchester City, Inter y Milan. O sea, 2 equipos italianos, un inglés y un español. Es decir, aguas mil para cuatro equipos clasificados. Así como que Guardiola acumula una nueva semifinal encontrándose en el camino al eterno Ancelotti. Y una especulación anticipada, Haalland lo tendrá más fácil frente al RMadrid debido a la sancion del central Militao del RMadrid. Bueno, se verá, hoy hablaba yo de las bondades del 9 Del City y justo tiro un penalti por encima del larguero muy mal lanzado. Así que especulaciones aguas mil.

Quizás la peor noticia de este abril ha sido la noticia de que Joaquín, del Betis, se retira del fútbol para la próxima temporada con 41 años. Razones? Pues que no juega habitualmente! Pues claro, 41 años es suficiente. Un jugador para mi admirado, regate, velocidad, frescura mental, compañero dentro y fuera del campo. Algún periódico ha recordado que "JOAKING" se jubila ya. Creo yo que es lo que procede a estas alturas de su desempeño...