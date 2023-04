Ullah Khan, en Salamanca: "Muchos me han preguntado si no tengo miedo a que una mafia me intente matar. Si eso es así, es que estoy haciendo bien mi trabajo"

Muhammad Ehsan Ullah Khan es un activista? y luchador contra la esclavitud infantil pakistaní.? Fundador y presidente del Frente de los trabajadores de las Fábricas de ladrillos, del Frente de Liberación del Trabajo Forzado en Pakistán (BLLF, Bounded Labour Liberation Front) y del Frente de Liberación del Trabajo Forzado Global, organización que se enfrenta a la esclavitud y al trabajo infantil en Pakistán y en el Sur de Asia, este martes ha visitado la Facultad de Educación de Universidad de Salamanca para ofrecer una conferencia sobre la esclavitud en los menores.

El pasado 16 de abril se celebraba el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, ya que en la actualidad hay miles de niños que sufren esta situación. Unos minutos antes de coemnzar su intervención, ha atendido a SALAMANCA AL DÍA para hablar de esta situación.

¿Cómo está la esclavitud en la actualidad?

Todo lo que se come, toda la ropa, cualquier cosa que se uriliza está llevada a cabo por esclavo,: ropa, plátanos, zapatos... absolutamnete todo. La esclavitud de ahora es distinta a la antigua, y en esta esclavitud moderna todo en realidad está controlado por grandes empresas y también por las jerarquías gubernamentales en general.

En este sentido, ¿las multinacionales son las "culpables"?

No se puede decir que ni una sola multinacional esté limpia, las empresas a día de hoy acaban recurriendo a la esclavitud de alguna forma u otra.

Es un tema que aquí en España parece lejano, ¿cuáles son los factores para entenderlo?

Solo si nos centramos en España, y pensamos por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la industria de la moda rápida que en España es número 1, ahí tenemos un caso muy claro. Pero también si pensamos en la importación de comida, sobre todo si pensamos en cuando vienen productos de Latinoamérica, de África... donde se están utilizando esclavos y ya estamos en este contexto. Sabemos que en España tenemos unas 40.000 personas sin hogar que viven en la calle, tenemos más de medio millón de refugiados que no tienen la situación regularizada, y sin embargo necesitarían trabajar porque las multinacional en lugar de mandar su producción a países más pobres como Pakistán, La India, China, etc. ¿Por qué no envian esta producción a España o a un país rico, dónde esa condiciones laborales pudieran ser mejores y no ser esclavitud?

"Creo que por fin se ha roto el silencio"

La primera vez que vine a España fue en el año 1991, y principalmente he venido a España en esa época para dar conferencias con cuestiones de la mujer, de la UNESCO, pero el germen de este trabajo que estoy realizando lo podríamos situar a partir de año 2014, a raíz de la catástrofre de 2013 del Rana Plaza en Bangladesh donde todo un edifcio ardió y hubo 1030 víctimas entre hombres, mujeres y muchos niños. Uno de los fabricantes que tenían allí los talleres era precisamente Zara, H&M, Mango, etc. De tal manera que yo en Suecia realicé una serie de proptestas por lo que había sucedido y me dijeron que como toda Inditex estaba allí, era a ellos a quienes yo tenía que pedir responsabilidades, a su director, que era quien podía dar respuesta.

Tras todos estos años luchando, ¿cree que en Esapaña a raíz de ese suceso somos más conscientes de la situación que existe?

Le tengo que decir que no solo soy activista, sino que también soy periodista, y nunca había escrito nada negativo al respecto hasta que no sucesió lo del Rana Plaza y tuve una reunión para hablar con Amancio Ortega, donde me reuní con dos personas que vivnieron en su nombre. Tras este encuentro fue lo que me hizo reforzar más mi campaña a partir del 2014 porque hasta ese momento no había ningún medio de comunicación que criticara a Inditex. A partir de esta campaña, sin embargo, creo que por fin se ha roto el silencio.

La verdad nunca muere, muchos periodistas me han preguntando que si no tengo miedo a que alguna mafia me intente matar. Si eso es así, es que estoy haciendo bien mi trabajo.