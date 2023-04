Muere la influencer Patricia Rite, de 'Mujeres, hombres y viceversa', a los 30 años

Patricia Rite, la influencer que se dio a conocer en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y alcanzó una gran popularidad en los últimos tiempos por visibilizar a través de sus redes sociales su dura batalla contra el cáncer, ha fallecido a los 30 años de edad.

Así lo anunciaba con un escueto comunicado su familia en su cuenta de Instagram este domingo a última hora de la tarde: "En el día de hoy Patricia nos ha dejado. Su madre y familiares piden respeto en estos duros momentos. Gracias a todas las personas que, de una u otra manera, le habéis brindado apoyo y amor en este tiempo, directa o indirectamente".

Patricia, que saltó a la fama en 2015 como pretendienta de Lucas Ablático en 'MyHyV' y a la que en 2019 diagnosticaron un cáncer de piel metastásico, dedicó los últimos cuatro años a usar su popularidad para visiblizar su lucha y concienciar a la sociedad de la importancia de hacerse revisiones; a través de sus redes sociales dio a conocer su día a día luchando contra esta enfermedad, y se ganó el cariño de sus más de 300.000 seguidores con su positividad, su fuerza y su sinceridad.

Fue hace apenas un mes, en marzo, cuando reveló que su cáncer había empeorado y sus opciones de curación eran cada vez menores: "Es duro ver como hagas lo que hagas, la enfermedad va tomando terreno y no se controla, desespera y frustra y sobre todo ver sufrir a los que más te quieren a tu lado" confesaba entonces.

Su última publicación en Instagram fue el pasado 5 de abril cuando, a pesar del delicado trance que atravesaba, no dudaba en mostrarse positiva desde el hospital. "Semana movidita, lo que iba a ser comenzar el tratamiento el martes pasado, finalmente fue un ingreso en el hospital y el tratamiento fue puesto el viernes y desde entonces mala vomitando y con mal cuerpo hasta ayer, no podía separarme del wc y me sentía fatal. Hoy ya estoy un poquito con más fuerza. Desde ayer no vomito y empecé a comer, que desde el viernes no lo hacía y me empieza a sentar bien. Vamos poquito a poco" aseguraba. Sin embargo, su estado empeoraba y finalmente este domingo fallecía a los 30 años, dejando a sus seguidores desolados.