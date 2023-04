Conta comigo

Há dias, no lado de lá da fronteira, cruzei-me, de novo, com as frases dos pacotes de açúcar que se agarram com força e determinação aos cafés que vou bebendo no caminho. Como gosto de café sem açúcar os seus pacotes têm agora uma função renovada: são janelas abertas à reflexão e ao livre pensamento. Tudo acontece a partir do conteúdo do seu invólucro e das mensagens que nele se inscrevem.

Uma frase é, na maioria dos casos, um ponto de partida para muitas reflexões e também para outras tantas acções. Não poderei dizer que a minha vida esteja alavancada em pacotes de açúcar que não adiciono ao café porque gosto dele no seu sabor original. Nada disso! Digo apenas que a palavra e o seu significado têm um grande poder dentro de mim.

Gosto de avançar sobre ela, em pacotes de açúcar, em livros e em inscrições diversas. Gosto ainda mais quando elas vêm ao meu encontro como se fosse o destino a marcar aquela paragem para um café também ele inesperado. O último pacote de açúcar que rodava entre os dedos da minha mão tinha a seguinte frase: “Cuenta conmigo para dejar atrás los tragos amargos”. Não podemos fazer uma tradução literal desta frase na medida em que ela perde o significado maior.

Na verdade, já quase todos experimentamos o cálice da amargura que vai muito para além de uma simples bebida que nos deixa um sabor amargo na boca. É a vida que por vezes nos força as suas e nossas amarguras e nos atira ao chão. É justamente aí, nesses momentos de tristeza ou dificuldade, que temos que contar ainda mais com os outros, com os que nos são próximos e também com os que não são.

Cada momento tem a sua história. E todos os que caminham sabem que em todas as geografias há sempre que se importe connosco na exacta medida em que nos importamos com os outros, os que seguem junto à nós e todos os outros que se cruzam à nossa frente. E se pudermos contar com uma mão que nos é estendida sempre que precisarmos dela seremos felizes e agradecidos pelo que a vida nos dá.

Nem sempre tudo corre como desejamos. Por isso, nos momentos que as bebidas ou a vida nos deixam o seu sabor mais amargo seremos gratos se pudermos contar com a doçura de quem se importa connosco para justamente “dejar atrás los tragos amargos”. Como sabemos as mensagens e os sinais que a vida nos dá nem sempre nos aparecem envoltas em nuvens repletas de misticismo ou através de outros níveis de complexidade.

Se nós deixarmos tudo vem ao nosso encontro de forma simples e clara, mesmo que seja um singelo pacote de açúcar a abrir-nos a janela para vermos o que precisa de ser visto. Sim, conta comigo! Eu sei que posso sempre contar contigo em todos os momentos, sejam eles de felicidade ou de sabores amargos que ao teu lado ficam sempre para trás.