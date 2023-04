Ana Suárez: “Es un reto lo que tenemos ahora mismo por delante; habría opciones mucho más cómodas, pero no lo podemos permitir”

La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía afirma que “trabajar para los vecinos en una ciudad como Salamanca, no solamente es un privilegio, es lo más bonito que he hecho en toda mi vida”

De emotivo e importante ha calificado Ana Suárez el acto de presentación oficial de su candidatura a la Alcaldía de Salamanca. “Sigo a estas alturas poniéndome nerviosa y me sigue dando mucha vergüenza todo esto; creo que eso es el valor añadido que tenemos la mayoría de las personas que ostentamos un cargo en Ciudadanos, que no somos expertos en esto, no somos profesionales de la política, somos profesionales cada uno de nosotros de nuestro ‘charquito’, de nuestro ámbito, y hemos decidido en un momento de ‘locura transitoria’ dedicar todo ese conocimiento, todo eso que hemos ido acumulando a lo largo de los años al bien común, a trabajar para nuestros vecinos”, ha afirmado

“Y trabajar para los vecinos en una ciudad como Salamanca, para mí no solamente es un privilegio, es lo más bonito que he hecho en toda mi vida, en mi trayectoria profesional, que ha sido larga, pero nada comparado con esto, con lo que significa ser concejal en el Ayuntamiento de Salamanca, para la ciudad de Salamanca y, por supuesto, ser alcaldesa de Salamanca yo creo que no hay nadie en el universo, conocido y desconocido, que pueda pensar en algo mejor”

Agradeciendo a todos los presentes en el acto, afiliados y simpatizantes, la candidata a la Alcaldía de Salamanca, acompañada por Manuel Hernández, ha señalado que “al final es un trabajo de todos. Entre todos los que hacemos este proyecto hemos conseguido la reputación que hoy Ciudadanos tiene en la ciudad y la provincia de Salamanca; es algo que nos hemos ido currando día a día, nos hemos ido ganando día a día, con nuestra forma de hacer las cosas y con lo que defendemos y cómo lo defendemos”.

Al igual que “es trabajo de todos seguir adelante con este proyecto, porque es difícil, es un reto lo que tenemos ahora mismo por delante y habría opciones mucho más cómodas”, ha señalado Suárez, aludiendo a irse a otras opciones políticas o “a irnos a nuestra casa, olvidarnos de nuestros proyectos”, pero “resulta que nosotros entendemos que no podemos permitir que lo que se ha ido ganando a lo largo de los años se pierda y tiene que existir una vía política que huya de los extremos y que ponga sentido común”.

Ciudadanos, ha añadido, es “una alternativa política que ocupa ese espacio en el que mucha gente se siente cómoda, un poco más orientados a la derecha, un poco más orientados a la izquierda, da igual, huyendo de los extremos, creo que es lo que nos une a todos, y con mucho sentido común. Eso es lo que ofrece Ciudadanos, eso es lo que ha planteado en el Ayuntamiento de Salamanca en los últimos ocho años”. Porque, según Suárez, “tenemos la gran virtud de haber sabido ser oposición leal y útil y gobiernoleal y útil; y eso es algo que solamente Ciudadanos puede demostrar en el Ayuntamiento de Salamanca”.