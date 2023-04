Ponz: "¿Quién no tiene necesidad imperiosa? Hasta que no consigamos la puntuación suficiente, no podemos pensar en más en Unionistas"

"Lo del once tipo era antes, ahora ya no hay eso en el fútbol moderno, solo hay que ver al City", ha espetado

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicación para hablar del partido en Talavera de la Reina.

Estado de forma: "Es un momento bueno y debemos seguir igual. Sabemos la necesidad que tienen y la gente anima bastante. Es un sitio complicado y un equipo que suma muchos jugadores con balón".

Talavera: "Se expone y puede generar espacios, pero nosotros nos hemos identificado con sus circunstancias. El partido contra el Celta fue a puñetazo limpio y el que metió, ganó. Es el equipo que más gente mete en el área a la hora de rematar. ¿Quién no tiene necesidad imperiosa? Hasta que no consigamos la puntuación suficiente, no podemos pensar en más".

Baja de Nespral: "Nuestra forma de concebir el juego no es esa y tenemos una plantilla larga. Lo del once tipo era antes, ahora ya no hay eso en el fútbol moderno, solo hay que ver al City. Hay gente capaz de ser titular en cualquier equipo como Carro, Unai o Borja... no sabemos aún qué jugador estará".

Miedo de los rivales: "Unionistas ha pasado de ser una oportunidad a ser un equipo amenazante, solo hay que ver el cambio de escenario en Vigo".

Primer objetivo: "Si marcas una enumeración es por algo, esto es como si volviéramos al cole... y aquí hay que ganar cada semana. La permanencia no se ha conseguido, si la Liga acabase así, Unionistas seguramente descendería. ¿45 puntos? No lo sé si harán falta más...".

300 en Talavera: "Es impagable, eso lo saben en toda España".