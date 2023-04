"Quieren recortar nuestros derechos laborales". Profesionales del transporte sanitario de Salamanca vuelven a protestar

El Comité de Empresa de UTE Emersan 2022, del grupo HTGroup, ha convocado para este viernes 14 de abril, dos paros parciales que tendrán lugar entre las 12:30 y las 14:00 horas y entre las 15:00 y las 17:00 horas con concentraciones simultáneas en el Hospital de Salamanca.

De este modo, siguen las movilizaciones que ya tuvieron lugar el día 31 de marzo y el 10 de abril. El motivo es "el intento de la concesionaria del transporte sanitario de Salamanca en recortar derechos, con la entrada del nuevo contrato, de las personas trabajadoras que tienen afianzados desde 2003", según apuntan fuentes sindicales.

En este sentido, recuerdan que, desde el 3 de abril, la empresa no se reúne con ellos para solventar la problemática creada. "Lo que intenta la empresa es lo de siempre, alargar todo en el tiempo para que se olviden nuestras reivindicaciones. Lo han hecho con las miles de horas que deben a las personas trabajadoras y lo están haciendo para ver si nos agotamos, pero se están equivocando en la estrategia”, afirman.

La amenaza de la huelga indefinida

Desde el Comité de Empresa de UTE Emersan 2022, del grupo HTGroup, están sorprendidos porque "ni Empresa ni la Junta de Castilla y León parezcan preocupados por el posible inicio, el próximo lunes 17 de abril, de una huelga indefinida. A estas alturas, alguien debería haber exigido que los profesionales del transporte sanitario de Salamanca mantengamos nuestros derechos”.

Por otra parte, denuncian que la concesionarioa "no está respetando los servicios mínimos impuestos por la Junta de Castilla y León ya que, además de no comunicar de forma fehaciente a los profesionales que son servicios mínimos, hace llamamientos masivos por lo que el personal exento de serlo pasa a estar en servicios mínimos o no les dan la información necesaria y acordada para realizar un seguimiento de las jornadas. De hecho, estamos estudiando realizar acciones legales por ello. Hacen lo que quieren y esto es una más de muchas que llevan, pero lo peor, es que nadie hace nada para remediarlo”.

Por todo ello, El Comité de Empresa, hace un llamamiento a todas las personas trabajadoras a asistir y reivindicar los derechos laborales y económicos que "la mpresa intenta cercenarles".