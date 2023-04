‘Chocones’, ‘Chochos’, ‘Pahí’, palabras y expresiones que sólo puedes conocer si eres de Salamanca

Muchas frases o palabras que se utilizan en Salamanca son peculiares para las personas que no son de aquí.

Muchas frases o palabras que se utilizan en Salamanca son peculiares para las personas que no son de aquí. Los charros somos así, hemos hecho nuestras algunas expresiones que nos definen. ¿Cuáles son?

Hay varias y muy variadas. Si hablamos de altramuces, ese fruto de esta planta, comestible, de forma redonda y achatada y de color amarillo según lo define la RAE, aquí no se conocen. En Salamanca los altramuces son los típicos ‘chochos’, y no hay rincón de la ciudad y la provincia que los desconozcan, sobre todo cuando llegan las fiestas de los pueblos en la provincia y son uno de los productos más demandados.

Para medir las distancias, los salmantinos no decimos aquí o allá, aquí usamos palabras tan comunes entre los salmantinos ‘paquí, pahí o pallí’. Y cuando llegan las Ferias de la Virgen de la Vega, ¿qué salmantino no ha dicho que va a los ‘chocones’ cuando quiere acercarse a las atracciones de La Aldehuela? Mientras en el resto de España son coches de choque, aquí no.

Y no nos atragantamos, nos ‘añusgamos’. O atrochamos cuando queremos acortar las distancias, nos cogemos un atajo como hacen el resto. Y, respecto a los coches, ¿quién dice 'cochera' en vez de garaje?, o, más común entre los salmantinos, ¿quién dice ‘candar la puerta’ en vez de cerrar la puerta?

En Salamanca la lista de expresiones es amplia, y quedarán muchos sin mencionar, pero hay cosas que aquí siempre se mantienen: las expresiones, y acciones tan charras como quedar en el Toscano, o debajo del reloj… solo quién es salmantino lo sabe.