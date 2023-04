Jehu descarta fichajes en el Salamanca UDS: "Es muy difícil y siempre puede haber sorpresas, pero más complicado es que llegue alguien"

Jehu Chiapas, técnico del Salamanca UDS, ha ofrecido sus impresiones del partido con el Unami, en el que puede lograr el pase a la fase de ascenso.

Partido trampa: "Nosotros lo tenemos marcado así y no hay relajación. Hablamos de ello con el grupo y el rival viene a jugarse una última carta. Tenemos un par de partidos sin ganar como local. ¿Más actitud? Fue un partido serio el último gracias a un equipo que ha aprendido".

Unami: "Recuerdo que lo vi en Segovia y no nos salieron las cosas. No nos enfocamos en eso, sino en la realidad. Es un rival en una situación difícil y será intenso, seguro que quiere hacer un buen partido".

Bajas: "Diego Benito está sancionado y a Gustavo, que no sabemos si llegará o no. Él tiene un problema en el tobillo y lo hemos tratado con calma. Pablo tenía una situación familiar y no es nada importante".

Dos puntas: "Hemos visto mucha versatilidad y va acorde a las necesidades. No estamos cerrados a nada".

Ávila: "No pensamos en ello y de poco sirve pensar en él".

Playoff: "Dimos un paso importante en Ponferrada y todo cambia en el fútbol en un segundo".

Mercado: "Es muy difícil y siempre puede haber sorpresa, pero más complicado es que llegue alguien. Es una posibilidad mínima. ¿Sí me habría gustado un fichaje? Estoy muy contento con lo que hay y tenemos mucho, pero siempre se puede mejorar si tienes fichas libres. No es una necesidad determinante para decir que mi plantilla es de lo mejor".

Césped: "Garantías no hay de que esté perfecto, pero estará bien".