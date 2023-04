Gratitud, reconocimiento y afecto a esta residencia salmantina

"Sirven con gran generosidad y esfuerzo, a todos/as los/as acogidos/as, de lo que he sido testigo durante más de tres lustros"

Hace unas semanas que falleció mi madre, Carmina, que en paz descanse, en la residencia Villa de Ledesma.

Han pasado 17 años de estancia de mi querida madre en dicha institución ledesmina, y durante ellos hemos vivido muchos momentos convulsos a causa de la pandemía del COVID -19, que afectó especialmente a los geriátricos, y de cuyas dificultades se han hecho eco muchos medios de difusión, escritos y audiovisuales.

No vengo a presentar quejas, ni deficiencias , sino, al contrario, a mostrar mi GRATITUD, RECONOCIMIENTO Y AFECTO a cuantas personas, desde la dirección y gestión, pasando por la asistencia sanitaria, la limpieza, la cocina, y el resto de personal de servicios dedicados a la atención personal, que "sirven" con gran generosidad y esfuerzo, a todos/as los/as acogidos/as, de lo que he sido testigo durante más de tres lustros.

No quiero personalizar, porque todos/as ellos/as han demostrado no solo una extraordinaria profesionalidad, sino un trato exquisito a las personas acogidas en dicho centro asistencial, dando lugar a una gran familia de ancianos/as en edad provecta y con enfermedades, de las que no quiero hablar, en la que todos/as se conocen, a pesar de su diferente lugar de nacimiento en la provincia, y a quienes han demostrado cariño y cuidados muy personalizados.

Probablemente se trata de una institución asistencial poco conocida en la provincia salmantina, pero puedo asegurar que en las peores circunstancias pudieron prestar el nivel más alto de atenciones, incluyendo a sus familiares sin renunciar a la calidad de asistencial y a la seguridad íntegra.

Que Dios premie la gran tarea de "amor al prójimo" que realizan, y por mi parte todo mi agradecimiento. Un abrazo.

José Ángel Gimare